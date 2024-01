PLAY3.DE fragt: Was spielt ihr am Wochenende?

Wir wollen von euch wissen, in welche virtuellen Welten ihr am Wochenende abtaucht. Außerdem verraten wir, welche Titel das Team derzeit fesseln.

Willkommen bei unserer neuen Reihe, bei der ihr, die Leser, mal zu Wort kommen dürft. Denn wir wollen jetzt in regelmäßigen Abständen von den PLAY3-Nutzern wissen, in welchen Spielwelten sie sich das Wochenende vertreiben.

Vielleicht geht ihr ja auf ein Abenteuer mit Ellie, nachdem Naughty Dog eine Neuauflage von „The Last of Us: Part 2“ für die PlayStation 5 veröffentlichte? Vielleicht haltet ihr es jedoch auch wie Millionen anderer Spieler auf PC und Xbox, die derzeit nicht die Finger von „Palworld“ der japanischen Entwickler von Pocket Pair lassen können?

Mit diesen Spielen verbringt das Team das Wochenende

In dieser Woche erscheinen jedoch noch weitere Inhalte, von denen gleich zwei Titel einige Mitglieder der Redaktion fesseln können. Sowohl Dominik als auch Sven werden sich in ihrer Freizeit in dem kommenden „Tekken 8“ herumtreiben, das seinen Release am 26. Januar 2024 feiert. Das Prügelspiel kam nicht nur in unserem eigenen Test super weg. Auch die internationalen Wertungen zeichnen bislang ein positives Bild. Sven wollte zudem noch einwerfen, dass er am Wochenende einen weiteren Titel spielen wird, über den er derzeit jedoch noch nicht reden darf.

Fürhat in dieser Woche die dritte Saison begonnen, die unseren Dennis wieder einmal in ihren Bann gezogen hat. Die neuen Inhalte tragen den Titelund führen die Spieler unter die Wüste von Kehjistan. Zudem wird den Nutzern ein robotischer Seneschall-Gefährte zur Seite gestellt, der auf den eigenen Charakter-Build zugeschnitten werden kann.

Auf Micha wartet an diesem Wochenende ein neues Koop-Abenteuer von „Baldur’s Gate 3“. Der Spieldurchgang steht unter dem Motto „herumspielen und herausfinden“ und hatte bislang schon einige chaotische Wendungen zu bieten. Zuletzt hatte sich die Gruppe im ersten Akt den Goblins angeschlossen und macht sich nun bereit, gegen die Druiden in die Schlacht zu ziehen. Und wer weiß, vielleicht treffen die Gefährten auch auf den wohl seltensten NPC in Larians Rollenspiel.

Jetzt seid ihr dran. Welches Spiel wird euch an diesem Wochenende eure Zeit versüßen?

