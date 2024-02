Foamstars: Season-2-Inhalte vorgestellt und PS-Plus-Verfügbarkeit endet in Kürze

"Foamstars" startet in wenigen Tagen in die zweite Season, zu der heute erste Angaben eintrafen. Der Titel verweilt weiterhin in der Bibliothek von PS Plus Essential, aber nicht mehr lange.

Square Enix hat für “Foamstars” eine neue Season mit dem Namen „Groovy Disco“ angekündigt. Sie startet am 9. März 2024 und bringt einen weiteren Charakter, neue Spielmodi sowie kostenlose und kostenpflichtige kosmetische Inhalte in die seifigen Schlachten.

Beim neuen Charakter handelt es sich um „Tim Tolle“. Er kann von allen Spielern gratis als Belohnung durch das Erreichen von Stufe 31 im Season Pass oder direkt durch den Kauf des Premium-Passes freigeschaltet werden.

Hinzu kommen die Missionen 4 bis 6, in denen Spieler die individuellen Geschichten der Foamstars ergründen. In Mission 6 treten sie gar im Bosskampf „Böser Bock“ an.

Zeitbegrenzte Events in Season 2 von Foamstars

In der zweiten Season von “Foamstars” nehmen Spieler an zeitlich begrenzten Events teil – beispielsweise in Ranked-Party. Hier gilt es, sieben Ränge zu meistern: Bronze-Star, Silber-Star, Gold-Star, Platin-Star, Diamant-Star, Superstar und Party-Legende.

Hinzu kommt die „Alle sind Tim Tolle“-Party, bei der jeder Spieler als Tim Tolle unterwegs ist, während bei der Superduell-Party alle in „1 gegen 1“-Kämpfen antreten. Und auch die Wochenend-Party, bei der es laut Square Enix nur Gewinner gibt, lädt in der neuen Season zum Kennenlernen anderer Spieler ein.

Nachfolgend die Event-Zeiten:

Ranked Party Lonestar: 12. März 2024 – 29. März 2024

Ranked Party Tribe-Vibe: 5. April 2024 – 8. April 2024

„Alle sind Tim Tolle“-Party: 23. März 2024 – 24. März 2024

Superduell-Party: 30. März 2024 – 31. März 2024

Happy FriYAY-Party: Event-Zeiten: Erste Hälfte: 14. März 2024 – 17. März 2024 Event-Zeiten: Zweite Hälfte: 4. April 2024 – 6. April 2024



Foamstars kostenlos für PS Plus-Mitglieder, aber nicht mehr lange

“Foamstars” kostet im PlayStation Store rund 30 Euro. Diesen Betrag können sich PS Plus-Mitglieder ab der Essential-Stufe jedoch sparen. Denn der Titel verweilt kostenlos in der Bibliothek.

Noch bis zum 5. März 2024 sind Abonnenten in der Lage, das Spiel kostenlos in Anspruch zu nehmen. Sobald “Foamstars” in die persönliche Bibliothek aufgenommen wurde, ist ein dauerhafter Zugriff möglich.

Nachfolgend sind die weiteren Spiele verlinkt, die im Februar ein Teil der PS Plus-Mitgliedschaft wurden:

“Foamstars” kam am 6. Februar 2024 auf den Markt, konnte aber weder Fachpresse noch Spieler überzeugen. Der Metascore liegt bei 59. Im PlayStation Store vergaben Spieler im Schnitt 3,34 von fünf möglichen Sternen, was ein vergleichsweise schlechter Wert ist.

