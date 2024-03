S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy: Die Trilogie erscheint offenbar erstmals für die Konsolen

S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy:

Allem Anschein nach steht die offizielle Ankündigung der "S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy" unmittelbar bevor. Den entscheidenden Hinweis lieferte uns japanische Händler, die die Trilogie ab sofort zur Vorbestellung anbieten.

Am heutigen Mittwoch Abend kehrt Microsofts „Xbox Partner Preview“-Format zurück. Wie es in der offiziellen Ankündigung hieß, werden diverse namhafte Dritthersteller das Event nutzen, um Updates zu aktuellen Projekten zu liefern oder Enthüllungen vorzunehmen.

Allem Anschein nach befindet sich unter den geplanten Ankündigungen die „S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy“. Für den Leak sorgten diverse japanische Händler, die die Trilogie ab sofort zur Vorbestellung anbieten. in Japan soll die Shooter-Sammlung am 27. Juni 2024 erscheinen.

Der Preis liegt bei 6.578 Yen oder umgerechnet knapp 40 Euro. Bislang bestätigten die Händler zwar nur eine PS4-Version. Wir können aber wohl davon ausgehen, dass die Trilogie auch für den PC und die Xbox One erscheint. Möglicherweise wird zudem die Switch versorgt.

Offen ist aktuell noch, ob es native Versionen für die PS5 und die Xbox Series X/S geben wird oder ob wir „S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy“ auf den aktuellen Konsolen lediglich über die Abwärtskompatibilität spielen können.

Diese Inhalte werden in der Trilogie geboten

Weiter verraten die Angaben der japanischen Händler, dass wir es bei der „S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy“ mit einer Sammlung zu tun haben, die die ersten drei Teile der beliebten Shooter-Serie umfasst. Dank der Neuveröffentlichung finden die Klassiker erstmals den Weg auf die Konsolen.

Enthalten sind demnach „S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl“ aus dem Jahr 2007, „S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky“ (2008) und das 2009 veröffentlichte „S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat“. Sowohl von den Kritikern als auch der Gaming-Community auf dem PC wurden die Survival-Horror-Shooter seinerzeit recht positiv aufgenommen.

Unklar ist aktuell noch, mit welchen Verbesserungen und Neuerungen die drei Shooter für die diversen Systeme umgesetzt werden. Weitere Details diesbezüglich dürfte die offizielle Ankündigung liefern, die wahrscheinlich im Rahmen der neuen „Xbox Partner Preview“-Episode erfolgt.

Los geht es um 19 Uhr unserer Zeit. Wir sind natürlich live mit von der Partie und werden euch auf Play3.de zeitnah mit allen Ankündigungen und Neuigkeiten versorgen.

