Gears of War: „Je mehr, desto besser“ – Schöpfer will die Reihe auf PS5 sehen

Cliff Bleszinski, der Schöpfer von „Gears of War“, sieht die Multiplattform-Ausrichtung einiger Xbox-Spiele positiv. Darüber sprach er im Interview mit GameRant.

Zuerst erläutert er das Vorhaben des Xbox-Chefs: „Ich glaube, das ist es, was Phil Spencer anstrebt. Er strebt das Netflix-Modell an. Das begann mit dem Xbox Game Pass, und dann haben sie, wie Netflix, erkannt, dass sie auf jedem Gerät sein müssen.“

Direkt im Anschluss widmet er sich seiner Shooter-Reihe: „Die Leute scherzen schon seit über einem Jahrzehnt darüber, dass Gears of War auf die PlayStation kommt, und ich denke, je mehr, desto besser. Wenn die Leute eine PS5 besitzen und die Gears-Spiele der nächsten Generation spielen und erleben können, bedeutet das mehr Gears of War-Tattoos.“

CliffyB würde sich also freuen, wenn „Gears of War“ noch zugänglicher wäre. Ob es so eines Tages kommt, bleibt abzuwarten. Bisher sind für die PlayStation lediglich „Pentiment“, „Hi-Fi Rush“, „Grounded“ und „Sea of Thieves“ bestätigt. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass früher oder später weitere Titel folgen.

Bei Microsoft angeblich ein Thema gewesen

Microsoft soll laut Branchen-Insider Jeff Grubb die „Gears of War“-Reihe für PS5 schon in Erwägung gezogen haben. Später tauchte sogar ein grober Hinweis bezüglich der „Halo“-Reihe auf, die möglicherweise ihre Exklusivität verlieren könnte. In diesem Jahr scheint jedenfalls nichts unmöglich zu sein.

Auf jeden Fall ist „Gears of War“ eine der wichtigsten exklusiven Spielereihen für die Konsolen. Nur wenige Franchises haben so sehr zum Erfolg der Microsoft-Konsolen beigetragen. Schon vor zehn Jahren überschritt die Shooter-IP die Umsatzgrenze von einer Milliarde US-Dollar.

„Gears 5“, der letzte Teil, erschien im Jahr 2019. Mit 84 Punkten schnitt der Third-Person-Shooter in der Presse ziemlich gut ab. Und auch die Spieler waren mit durchschnittlich 8,2 von zehn Punkten zufrieden.

