PS5 Slim: Preissenkung in Europa, aber nur für kurze Zeit

PS5 Slim zum Sparpreis: Berichten zufolge drehen Händler im Rahmen einer koordinierten Rabattaktion an der Preisschraube und verkaufen die Sony-Konsole 70 bis 75 Euro günstiger. Auch in Deutschland gibt es erstes Angebot.

Die PS5 Slim erhält offenbar eine temporäre Preissenkung. Davon berichtet der gut informierte Insider und Leaker billbil-kun. Er sagte über Monate hinweg verlässlich die neuen PS Plus-Spiele voraus und zeigt sich auch vor anderen Ankündigungen überraschend informativ.

Laut billbil-kun ging die neue Preisaktion zunächst in Ländern wie Spanien und Italien an den Start – beginnend mit Preisnachlässen bei Media Markt und Amazon.

In Bezug auf Frankreich wird erwartet, dass die Aktion voraussichtlich am 18. März 2024 bei allen autorisierten Händlern wie Fnac, Amazon oder Cdiscount beginnen wird. Der Preisvorteil liegt bei 75 Euro.

PS5-Preisaktion auch in Deutschland?

Auch in Deutschland gibt es einen Hinweis auf den Start der neuen PS5-Initiative. So wirbt GameStop mit einem besonderen Bundle, das sich aus der Konsole mit Disk-Laufwerk und einem Exemplar von “Alone in the Dark” zusammensetzt.

Der Preis des Bundles liegt bei 479,99 Euro und im Kleingedruckten heißt es: „Nur vom 20.03. – 28.03.24 und nur solange der Vorrat reicht!“

Zum Vergleich: Ohne „Alone in the Dark”, das am 20. März 2024 erscheint, kostet die PS5 Slim mit Disk-Laufwerk laut UVP 549,99 Euro. Somit entspricht der Bundle-Preis einem ordentlichen Preisnachlass, der sich aus 70 Euro und zusätzlichen 59,99 Euro für das Spiel zusammensetzt.

GameStop bewirbt ein attraktives Osterangebot.

In diesem Jahr ist es nicht die erste Preisaktion zur PS5. Mitte Februar wurde eine zeitlich begrenzte Preissenkung angekündigt, die den zu zahlenden Betrag auf 469 Euro schrumpfen ließ. Hier kam es sogar zu einer kurzfristigen und mittlerweile beendeten Verlängerung.

PS5-Verkäufe unter den Erwartungen

Sony wollte allein im laufenden Geschäftsjahr 25 Millionen PS5-Konsolen verkaufen. Doch daraus wird nichts, wie das japanische Unternehmen hinter der PlayStation im vergangenen Februar einräumte. Die Prognose wurde um vier Millionen Verkäufe gesenkt.

Auch 21 Millionen PS5-Verkäufe sind eine ordentliche Zahl und reichen nahezu an das heran, was die beiden Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S Schätzungen zufolge seit dem Launch Ende 2020 zusammen erreichen konnten.

Der nächste Kaufanreiz folgt womöglich Ende 2024. Angeblich kommt zum Weihnachtsgeschäft die PS5 Pro auf den Markt. Dem Vernehmen nach ist sie mit einer potenteren Hardware auch für den 2025 erscheinenden Rockstar-Blockbuster “GTA 6” die erste Wahl.

