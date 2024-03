PLAY3.DE fragt:  Was spielt ihr am Wochenende?

In dieser Woche können sich die Spieler auf einige spannende Neuerscheinungen freuen. Bereits am 19. März wurde das bislang nur auf der Xbox Series X|S und den PC erhältliche „Hi-Fi Rush“ auch für PlayStation 5 veröffentlicht. Der Titel kann auf Sonys Konsole hervorragende Wertungen einfahren.

Am heutigen 22. März bringt Team Ninja außerdem „Rise of the Ronin“ auf den Markt, das in unserem Test ziemlich gut abgeschnitten hat. Und wer könnte „Dragon’s Dogma 2“ vergessen, das von Capcom ebenfalls am heutigen Freitag veröffentlicht wird. Derzeit steht der Titel auf der Spieleplattform Steam jedoch wegen den Mikrotransaktionen und den technischen Problemen in der Kritik.

Redaktion ist sich in dieser Woche nicht einig

Auch Tobias zieht es in dieser Woche in die Fantasy-Welt von „Dragon’s Dogma 2“. Auf der Webseite Metacritic hat Capcoms neuester Titel bislang einen Metascore von 87 Punkten erhalten. Der Vorgänger, „Dragon’s Dogma“ aus 2012, hat seinerzeit nur 75 Punkte erreicht. Daneben widmet sich Tobias weiter seinem Abenteuer mit Cloud und seinen Begleitern in „Final Fantasy 7: Rebirth“.

Unser Dominik zieht auch an diesem Wochenende wieder für die Freiheit und die Demokratie in den galaktischen Krieg. Zuletzt gab ein Analyst an, dass sich „Helldivers 2“ mittlerweile mehr als acht Millionen Mal verkauft haben könnte. Offizielle Zahlen dazu gibt es jedoch weder von Sony noch von den Entwicklern von Arrowhead.

Bei Micha steht das Wochenende ganz im Zeichen von „Stardew Valley“, das in dieser Woche endlich Update 1.6 erhalten hat. Dabei geht es jedoch nicht ums Spielen, sondern um das Aussortieren von Mods, die der neue Patch zerschossen hat. Auch Dennis lässt sich vom Farm-Fieber mitreißen. Allerdings muss er sich noch gedulden, bis das neue „Stardew Valley“-Update auch für die Konsolen erscheint. Bis dahin vertreibt er sich die Zeit mit „Graveyard Keeper“.

Wie verbringt ihr euer Wochenende und welche Spiele stehen bei euch hoch im Kurs? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Weitere Meldungen zu play3.de.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren