Stellar Blade: Goldstatus und Day-One-Patch bestätigt

Mit “Stellar Blade” landet in wenigen Wochen das nächste Exklusivspiel auf der PS5. Angekündigt wurde der Titel schon vor fünf Jahren. Und so kurz vor dem angestrebte Launch scheint der Markteinführung nichts mehr im Wege zu stehen: Die Entwicklung der Grundversion ist abgeschlossen, was mit dem Gold-Status einhergeht.

Der Verweis auf die Fertigstellung von “Stellar Blade” erfolgt auf dem japanischen PlayStation Blog (via PSU), auf dem das mit Game Director Kim Hyung Tae geführte Interview zusätzliche Abschnitte umfasst, die in den westlichen Versionen nicht auftauchen.

Stellar Blade ist “endlich fertiggestellt”

“Es ist fünf Jahre her, dass Stellar Blade angekündigt wurde. Aber jetzt haben wir es endlich fertiggestellt. Ich glaube, es gibt nur wenige Action/Adventure-Spiele, die in Korea für Heimkonsolen entwickelt werden”, so Kim Hyung Tae.

Man habe verschiedene Maßnahmen ergriffen, um das Spiel zugänglicher zu gestalten. Und auch ansprechende Charaktere und verschiedene Weltbilder wurden berücksichtigt.

Die inzwischen erfolgte Fertigstellung der auslieferbaren Version von “Stellar Blade” ist angesichts der nahenden Veröffentlichung keine Überraschung. Wirklich final ist das Spiel damit nicht, sodass Käufer zum Launch einen Day-One-Patch erhalten. Mit dieser Aktualisierung sollen auch Verbesserungen einfließen, die noch kein Teil der früh herausgegebenen Demo sind.

Grafik-Modi und DualSense-Unterstützung

Im Verlauf des Interviews ging Kim Hyung Tae erneut auf die verschiedenen Performance/Grafik-Modi, Auflösungen und Framerates von “Stellar Blade” ein.

Das Spiel verfügt über drei Modi:

Performance-Modus

Balance-Modus

Resolution-Modus

Der Performance-Modus unterstützt eine Auflösung von 1.440p und eine Bildrate von 60 Bildern pro Sekunde. Und selbst im Balanced-Modus mit hochskalierter 4K-Auflösung sollen Bildraten von 50 FPS bis 60 FPS erreicht werden. Der hochauflösende Modus wiederum setzt auf eine 4K-Auflösung und eine Bildrate von 30 Bildern pro Sekunde.

Profitieren soll “Stellar Blade” ebenfalls vom DualSense und dessen Features. Man habe die adaptiven Trigger und das haptische Feedback als Elemente genutzt, um ein höheres Gefühl der Immersion und Präsenz zu erreichen.

“An bestimmten Stellen könnt ihr durch haptisches Feedback die Stimmung und Atmosphäre um euch herum spüren”, ergänzt der Technikdirektor Lee Dong Gi. Zu Beginn von „Stellar Blade“ gebe es eine Szene mit einer Drone, in der Spieler „die PS5-Features voll ausnutzen können“.

Letztlich wurden in die Controller-Funktion mehrere Stufen mit unterschiedlichen adaptiven Abzugswiderständen eingebaut, die der Art der verwendeten Waffe zugeordnet sind. Weitere Einzelheiten verrät das auf dem PlayStation Blog veröffentlichte Interview.

„Stellar Blade“ erscheint am 26. April 2024 für die PS5. Schon vor dem Launch der Vollversion können sich Spieler mit dem Titel beschäftigen: Eine Demo ist da und hat offenbar das Potenzial, das Kaufinteresse zu stärken.

