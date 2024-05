PS4 & PS5: Vorbestellungen im PS Store – F1 24, Elden-Ring-DLC und Assassin’s Creed Shadows besonders erfolgreich

Welche Spiele, Premium-Erweiterungen und Editionen vor ihrem Launch besonders gefragt sind, verrät Sony anhand einer Übersicht, die sich auf die “meistverkauften” Vorbestellungen bezieht. Doch welche Games sind heute auf den Spitzenplätzen dabei?

Die Champions-Edition von “F1 24” konnte sich einmal mehr nach vorn arbeiten, was keine große Überraschung ist. Denn Besitzer dieser Version dürfen schon am morgigen 28. Mai 2024 um 17 Uhr loslegen, während Käufer der Standard-Edition bis Freitag warten.

Gleichzeitig haben CR-Käufer bis zum finalen Launch von “F1 24” einen Zugriff auf Spezial-Events, bei denen sich Electronic Arts von Max Verstappen inspirieren ließ. Mit 99,99 Euro kostet die Champions-Edition 20 Euro mehr als die Einstiegsfassung. EA-Play-Mitglieder sparen zehn Prozent.

Elden Ring-DLC und Assassin’s Creed Shadows ebenfalls gefragt

Während “F1 24” in dieser Woche aus den Vorbesteller-Charts fließt, ist das Paket “Destiny 2: Die finale Form + Jahrespass” eine Woche länger dabei. Es schlägt ebenfalls mit 99,99 Euro zu Buche und konnte sich vor der “Elden Ring”-Erweiterung “Shadow of the Erdtree” positionieren. Direkt dahinter folgt ein Bundle, das sich aus dem Addon und dem Hauptspiel von FromSoftware zusammensetzt.

Trotz der Diskussionen rund um einen der Charaktere von “Assassin’s Creed Shadows” ist das neue Ubisoft-Spiel schon lange vor dem Launch recht beliebt. Ganze dreimal ist es in der Top 20 vertreten, wobei die kostspielige Ultimate-Edition führt. Ein Vorabzugang und der Season-Pass (beide auch in der Gold-Edition enthalten) sowie digitale Beigaben gehören zur Ausstattung. Spieler bezahlen dafür 129,99 Euro. Der Launch erfolgt erst im November 2024.

Nach dem Ankündigungsmarathon in der vergangenen Woche ist auch die “Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Ultra Edition” in der Liste der häufig vorbestellten Spiele enthalten. Auch hier lockt unter anderem ein Vorabzugang.

Weitere Spiele und Editionen, die im PlayStation-Store momentan besonders häufig vorbestellt werden, umfasst die folgende Übersicht:

F1 24 Champions Edition €99,99 Destiny 2: Die finale Form + Jahrespass €99,99 Elden Ring Shadow of the Erdtree €39,99 Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition €79,99 Assassin’s Creed Shadows Ultimate Edition €129,99 Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Ultra Edition €109,99 V Rising Complete Edition €99,99 V Rising €39,99 Destiny 2: Die finale Form €49,99 Assassin’s Creed Shadows €79,99 Assassin’s Creed Shadows Gold Edition €109,99 F1 24 Standard Edition €79,99 Warhammer 40,000: Space Marine 2 €69,99 V Rising Legacy of Castlevania Edition €59,99 Final Fantasy 14: Dawntrail – Collector’s Edition [PS4 & PS5] €59,99 Madden NFL 25 Deluxe & College Football 25 Deluxe €159,99 Elden Ring Shadow of the Erdtree Premium Bundle €49,99 Undisputed WBC Edition €79,99 Star Wars Outlaws Ultimate Edition €139,99 Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Gold Edition €99,99

Da keine weiteren Angaben zur Zählung und zum allgemeinen Vorbestellverhalten vorliegen, kann nur spekuliert werden, warum besonders häufig kostspielige Editionen dabei sind. Hier könnten der Vorabzugang und Fans bestimmter Marken, die eher eine Vorbestellung wagen und dabei zum Gesamtpaket greifen, eine Rolle spielen.

Welches Spiel habt ihr zuletzt vorbestellt? Oder wartet ihr stets bis zum Launch?

