Borderlands: Warum floppte der Film? Der Regisseur liefert Antworten

Immer mehr Videospielmarken landen auf der großen Leinwand, mal mehr und mal weniger erfolgreich. „Borderlands“ gehört nicht zu den größten Highlights dieses Genres. Die Verfilmung des gleichnamigen Videospiels erschien im August 2024 nach mehrmaliger Verschiebung.

Trotz hochkarätiger Besetzung und einer etablierten Marke blieb der finanzielle und kritische Erfolg aus. In einem Interview mit dem Podcast The Town äußerte sich der zuständige Regisseur Eli Roth ausführlich zu den Hintergründen des Misserfolgs.

Einschränkungen durch Pandemie und virtuelle Kommunikation

Roth beschrieb die Produktionsphase von „Borderlands“ im Interview als stark beeinflusst durch die pandemiebedingten Einschränkungen. Besonders problematisch sei die Umsetzung zentraler Produktionsschritte über digitale Kommunikationsmittel wie Zoom gewesen. So konnten wesentliche Vorbereitungen – darunter Treffen mit Stuntkoordinatoren und die Vorvisualisierung komplexer Szenen – nicht wie üblich im direkten Austausch erfolgen.

Durch Reisebeschränkungen und lokale Lockdowns seien zentrale Teammitglieder auf verschiedene Sets verteilt gewesen. Immer wieder mussten Dreharbeiten aufgrund von COVID-Ausbrüchen unterbrochen werden. Diese Umstände hätten die Nachdrehs und die gesamte Koordination erheblich erschwert.

„Ich glaube, keiner von uns hatte damit gerechnet, wie kompliziert die Dinge mit COVID werden würden. […] Man kann einen Film dieses Ausmaßes nicht über Zoom vorbereiten“, betonte Roth mehrfach im Interview. Zwar dachte das Team, dass man es schaffen könnte. Doch am Ende war es mehr Wunsch als Wirklichkeit.

Thanksgiving kam in die Quere

Ein weiterer Faktor, der laut Roth zur schwierigen Umsetzung beitrug, war der Wechsel im kreativen Team während der Postproduktion von „Borderlands“. Aufgrund seiner parallelen Arbeit am Film “Thanksgiving” übernahm Regisseur Tim Miller die Leitung der Nachdrehs. Roth sah das fertige Werk erstmals in einer frühen Schnittfassung, ohne selbst am finalen Produktionsabschnitt beteiligt gewesen zu sein. Dies sei für ihn eine neue und ungewöhnliche Erfahrung gewesen.

„Ich erinnere mich, dass ich dachte: Bin ich an dem Punkt meiner Karriere, an dem ich mich hinsetzen und meinen eigenen Film ansehen werde, von dem ich sage, dass ich ihn geschrieben und Regie geführt habe – und ich weiß wirklich nicht, was passieren wird?“, so Roth.

Trotz dieser Herausforderungen äußerte Roth Wertschätzung für die beteiligten Produktionspartner. Eine zukünftige Zusammenarbeit mit dem Studio Lionsgate schließt er nicht aus – jedoch nicht unter vergleichbaren Rahmenbedingungen.

Kritik und kommerzielle Bilanz

“Borderlands” startete mit einem geschätzten Budget von 115 Millionen US-Dollar, spielte an den Kinokassen jedoch anfangs nur rund 30 Millionen US-Dollar ein. Zum Vergleich: Der Anfang April 2025 gestartete „Minecraft“-Film kommt bereits auf mehr als 500 Millionen US-Dollar.

Auch die Resonanz von Zuschauern und Kritikern fiel verhalten aus. Auf der Plattform Rotten Tomatoes erreichte der Film eine Kritikerwertung von lediglich zehn Prozent.

Trotz der negativen Wahrnehmung gibt es Hinweise auf positive Effekte, die von der Verfilmung von „Borderlands“ ausgingen. So erklärte der CEO von Take-Two, dass die Veröffentlichung die Verkaufszahlen der zugehörigen Spielereihe gesteigert hätten.

