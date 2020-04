Resident Evil 3: Klassische Kostüme für Jill und Carlos als Bezahl-DLC

Capcom wird für das "Resident Evil 3 Remake" im Mai zwei kostenpflichtige DLC-Outfits veröffentlichen, die Jill und Carlos im klassischen Design des Originals in das Spiel bringen. Sie dienten einst als Vorbesteller-Boni.

Die Kostüme lassen etwas Retro-Feeling aufkommen.

Capcom hat mehr oder weniger neue DLC-Outfits für „Resident Evil 3“ angekündigt. Dabei handelt es sich um kostenpflichtige Kostüme, die Jill und Carlos im klassischen Design des Originals erstrahlen lassen. Bereitgestellt werden sollen sie am 7. Mai 2020. Angekündigt wurde dieser Termin bislang nur für Japan. Aber auch der westliche Markt wird vermutlich zeitgleich versorgt.

In Japan werden für die Kostüme, die bereits als Vorbeseller-Boni vergeben wurden, 300 Yen fällig, was umgerechnet rund 2,60 Euro ergibt. Für die Bestätigung sorgte Capcom heute mit einem Tweet, in dem die Designs nochmals vorgestellt werden:

Ihr habt das Remake von „Resident Evil 3“ noch nicht gekauft? Nachfolgend findet ihr einige Produkteinträge verlinkt:

Veröffentlicht wurde die neue Version für die Konsolen Xbox One und PS4 sowie für den PC. Im Gegensatz zum Original aus dem Jahr 1999 erwerbt ihr auch in Deutschland eine ungeschnittene Fassung.

Zum Thema

Ein Bestandteil von „Resident Evil 3“ ist die Multiplayer-Erfahrung „Resident Evil Resistance“, die ersten Download-Nachschub bekam. Am 17. April 2020 gesellte sich Jill Valentine als spielbarer Charakter hinzu. Doch auch der nächste Neuzugang wurde bereits beim Namen genannt. Geboten wird mit „Resistance“ ein asymmetrisches Mehrspielererlebnis, das vier Überlebende gegen einen Mastermind antreten lässt.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Resident Evil 3 Remake