Xbox Series X: Strategie nicht auf maximale Verkaufszahlen ausgelegt

Ausgerechnet im COVID-19-Jahr kommen die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X auf den Markt. Viele Spieler haben in den kommenden Monaten ganz andere Sorgen. In einem Interview zeigte Phil Spencer Verständnis und versprach angemessene Kosten.

Der Preis der Xbox Series X ist bislang unbekannt.

In diesem Jahr kommen die beiden Konsolen PS5 und Xbox Series X auf den Markt. Doch auch wenn der Launch in greifbare Nähe rückt, sind weder die Termine noch die Preise der neuen Hardware bekannt.

Auch der Xbox-Chef Phil Spencer wollte in einem Interview nicht verraten, wie viel die Spieler für die neue Konsole der Redmonder ausgeben müssen. Allerdings betonte er, dass die Kosten der Xbox Series X so gering wie möglich gehalten werden sollen. In Hinblick auf die COVID-19-Pandemie und die wirtschaftlichen Auswirkungen sei es nicht das Ziel, die Verkaufszahlen in diesem Jahr auf ein Maximum zu bringen.

Konsolen kann man nicht essen

„Es sieht so aus, als würden wir uns in einer Zeit massiver wirtschaftlicher Unsicherheit befinden“, so Spencer. „Das, worauf ich mich wahrscheinlich am meisten konzentriere, ist das makroökonomische Umfeld. Wir sehen die Auswirkungen von Beurlaubungen und Entlassungen. Es ist schwierig. Und wir bieten Unterhaltung. Nichts, was man essen kann und was Schutz bietet.“

Aus diesem Grund wäre es hilfreich, wenn die Einstiegshürde den aktuellen Bedingungen entspricht: „Wir wollen uns beim Launch wirklich darauf einstellen. Wie können wir es so erschwinglich wie möglich machen? Wie können wir Käufern die Wahl geben?“ In einigen Regionen gibt es beispielsweise das Xbox All Access-Abonnementprogramm, über das Interessenten ihre nächste Konsole gegen eine monatliche Gebühr kaufen können.

Microsoft setzt nicht auf Quantität

Aber auch an die Spieler, die sich keine neue Konsole leisten können, möchte Microsoft denken. „Wenn dies nicht das Jahr ist, in dem eine Familie eine Entscheidung zum Kauf einer neuen Xbox treffen möchte, ist das in Ordnung. Unsere Strategie dreht sich nicht darum, wie viele Xboxes wir in diesem Jahr verkaufen können“, so Spencer.

Das Xbox-Oberhaupt erklärte ergänzend: „Wenn es für euch jetzt nicht die Zeit ist, eine neue Konsole zu kaufen, und ihr bleibt bei der Konsole, die ihr besitzt, profitiert ihr von der Unterstützung dieser Konsole.“ Schon in der Vergangenheit gab Microsoft bekannt, dass zumindest die First-Party-Spiele in der Anfangszeit generationsübergreifend veröffentlicht werden sollen.

Zum Thema

Letztendlich möchte Microsoft den Spielern für ihr Geld den richtigen Gegenwert bieten. Und bei diesem Ansatz spielen unter anderem Abomodelle eine Rolle. Das Unternehmen konzentriert sich laut Spencer auf die Bereitstellung von Diensten über den Xbox Game Pass, mit dem Benutzer ihre Bibliothek gegen eine monatliche Gebühr aufbauen können. Hinzu kommt die Abwärtskompatibilität mit „Tausenden und Abertausenden“ Spielen. Das komplette Interview lest ihr auf bbc.com.

