Assassin’s Creed Valhalla: 30 Minuten Gameplay zum Wikinger-Abenteuer geleakt

In "Assassin's Creed: Valhalla" wird man die Festungen auch leise überfallen können.

Mit „Assassin’s Creed Valhalla“ wird Ubisoft Ende des Jahres den neuesten Teil der erfolgreichen Reihe für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X, die Xbox One und den PC veröffentlichen. Am kommenden Sonntag, den 12. Juli 2020 wird der Publisher unter dem Namen Ubisoft Forward auch eine Online-Präsentation veranstalten, in deren Rahmen unter anderem „Assassin’s Creed Valhalla“ und „Watch Dogs Legion“ gezeigt werden sollen.

Eivors Abenteuer in England

Nun ist bereits neues Gameplay zu „Assassin’s Creed Valhalla“ aufgetaucht, das uns knapp 30 Minuten aus dem Wikinger-Abenteuer zeigt. In dem neuen Abenteuer werden die Spieler in die Rolle von Eivor schlüpfen und im neunten Jahrhundert in England einmarschieren. Dabei handelt es sich um ein Zeitalter sich bekriegender Königreiche, in dem die Wikinger zahlreiche Dörfer überfallen und Länder erobern.

Die Spieler werden einen Clan anführen, um zwischen den gespaltenen Herrschaftsgebieten Englands ein neues Leben aufzubauen. Dabei wird man auch selbst Raubzüge begehen und in den Kampf ziehen, um den eigenen Clan über Wasser zu halten.

Im Weiteren heißt es von offizieller Seite: „Nahezu jede Entscheidung, die du in Assassin’s Creed Valhalla triffst, hat Auswirkungen auf die Welt. Gewalt ist nicht der einzige Weg, um das zu bekommen, was du willst; eine gewandte Zunge kann genauso wirkungsvoll sein wie ein flinkes Schwert, um eine Heimat für dein Volk zu finden. Durch eine Verschiebung der Machtverhältnisse und die Stärkung deines Einflusses durch Diplomatie wirst du wahrscheinlich mehr Freunde gewinnen als durch rohe Gewalt. Jede politische Allianz, die du schließt, jede Kampfstrategie, die du einsetzt und jede Auswahl, die du in Dialogen triffst, wird deine Reise beeinflussen.“

Nichtsdestotrotz wird man Überraschungsangriffe mit Langschiffen starten, große Sturmangriffe auf verfeindete Festungen befehligen und ein neues instinktives Kampfsystem nutzen, um die Feinde zu schlagen, zu verstümmeln und zu enthaupten. Dabei kann man auch beidhändig mit Äxten, Schwertern und Schilden auf die unterschiedlichsten Gegner losgehen.

Das neue Gameplay könnte in Kürze bereits von Ubisoft gelöscht werden. Somit sollte man schnell hineinschauen, wenn man diesen Eindruck unbedingt erhalten möchte.

Update: Wir haben das zwischenzeitlich gelöschte Video durch einen anderen Gameplay-Clip ersetzt.



