The Last of Us Part 2: Beeindruckende Download-Zahlen im Juni

Zu "The Last of Us Part 2" wurde eine neue Verkaufszahl enthüllt. Den Erhebungen von Superdata zufolge konnten im Launchmonat allein auf dem digitalen Weg 2,8 Millionen Exemplare des Naughty Dog-Blockbusters abgesetzt werden.

"The Last of Us Part 2" ist für Sony ein riesiger Erfolg.

„The Last of Us Part 2“ zählt zu den letzten großen Exklusivspielen der PS4-Ära, was den Verkauf des neuen Abenteuers rund um Ellie zusätzlich beflügelt haben dürfte. Tatsächlich wurden kurz nach dem Launch mehr als 4 Millionen Verkäufe bestätigt, was aus dem Naughty Dog-Titel einen wahren Spiele-Blockbuster machte.

2,8 Millionen Digital-Verkäufe im ersten Monat

In Zeiten der des digitalen Vormarschs und vor allem mit der COVID-19-Pandemie im Hinterkopf stellt sich natürlich die Frage, wie viele der verkauften Exemplare direkt über den digitalen Weg bezogen wurden. Das Analyseunternehmen Superdata kennt offenbar die Antwort. In einem aktuellen Bericht ist von 2,8 Millionen Digitalverkäufen die Rede, die allein im Juni erzielt wurden.

„Von The Last of Us Part 2 wurden im Juni 2,8 Millionen digitale Einheiten verkauft, womit der Titel mühelos den Rekord für exklusive PlayStation-Releases aufstellte. Die lang erwartete Fortsetzung übertraf Marvel’s Spider-Man und das Final Fantasy VII Remake, die in ihren jeweiligen Erscheinungsmonaten jeweils 2,2 Millionen digitale Einheiten absetzen konnten“, so Superdata.

Das Unternehmen verweist im Fall von „The Last of Us Part 2“ auf eine Besonderheit: Laut Superdata wurden zwei Drittel der im ersten Monat digital abgesetzten Exemplare von „The Last of Us Part 2“ vorbestellt, wodurch schon vor dem Launch eine große Verkaufszahl angehäuft werden konnte. Es sei sogar für ein AAA-Spiel ein großer Anteil.

Sony bestätigt hervorragende Vorbestellungen

Schon im Mai äußerte sich Sonys Jim Ryan zu den europäischen Vorbestellzahlen von „The Last of Us Part 2“. Sie seien besser als einst im Fall von „Spider-Man“, das für Sony ebenfalls ein großer Erfolg war.

Nach dem Launch konnte „The Last of Us Part 2“ mehrere Wochen die weltweiten Charts dominieren, bevor andere Neuerscheinungen wie „F1 2020“ den Spitzenplatz übernahmen. Ein weiterer Verkaufsschub könnte nach dem Launch der PS5 erfolgen. Erwartet wird, dass der Titel auf der PS5 mit erweiterten Qualitäten zum Laufen gebracht wird.

Zurück zu den Erhebungen von Superdata, die sich auch dem Gesamtmarkt widmen: Digitale Spiele erzielten im Juni 2020 Einnahmen in Höhe von 10,46 Milliarden Dollar. Es sei die zweithöchste Summe nach den 10,54 Milliarden Dollar im April 2020. Die Gesamteinnahmen stiegen gegenüber Mai (10,2 Milliarden Dollar) um 3 Prozent und gegenüber Juni 2019 (9,6 Milliarden Dollar) um 9 Prozent. Auch hier spielte die COVID-19-Pandemie offenbar eine große Rolle.

