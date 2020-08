Xbox Series X: Microsofts neue Konsole in freier Wildbahn abgelichtet

Im November 2020 wird die Xbox Series X auch hierzulande den Weg in die Regale der Händler finden. In dieser Woche erreichten uns neue Schnappschüsse zur kommenden Microsoft-Konsole, die das System in freier Wildbahn zeigen.

Die Xbox Series X erscheint im November 2020.

Ende des Jahres werden Sony Interactive Entertainment und Microsoft mit der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X endlich die neue Konsolen-Generation einläuten.

Während Sony Interactive Entertainment zur Markteinführung der PS5 weiter schweigt, ließ uns Microsoft vor wenigen Tagen zumindest wissen, dass die Xbox Series X im November 2020 veröffentlicht wird. In dieser Woche erreichten uns frische Schnappschüsse zu Microsofts kommender Konsole, die von einem Event der Handelskette Saturn stammen und uns einen Blick auf das Design der Xbox Series X ermöglichen.

Kein Halo Infinite zum Launch

Wie eingangs bereits erwähnt, wird die Xbox Series X im November dieses Jahres erscheinen. Unklar ist aktuell noch, mit welchen Titeln Microsoft den Launch der neuen Xbox begehen wird. Ursprünglich sollte mit „Halo Infinite“ ein namhaftes Zugpferd zum Launch der Xbox Series X bereit stehen. Nach dem durchwachsenen Feedback der Community auf die letzte Präsentation des Shooters entschlossen sich Microsoft und 343 Industries dazu, das neue Abenteuer des Master Chiefs auf das Jahr 2021 zu verschieben.

Erschwerend kommt hinzu, dass Titel wie „Fable 4“, das neue „Forza Motorsport“ oder Obsidian Entertainments neues Rollenspiel „Avowed“ wohl nicht vor Ende 2021 oder gar erst 2022 veröffentlicht werden können. Dies lässt befürchten, dass Microsoft zum Launch der Xbox Series X möglicherweise ohne einen Systemseller dastehen könnte.

Enthüllung der Xbox Series S in den nächsten Wochen?

Auch wenn eine offizielle Ankündigung nach wie vor aussteht, gilt mittlerweile als sicher, dass neben der Xbox Series X noch ein zweites Modell der neuen Xbox ins Rennen geschickt wird. Die Rede ist von der Xbox Series S, die in den vergangenen Monaten unter dem Codenamen „Lockhart“ durch die Gerüchteküche geisterte und laut den entsprechenden Berichten mit einer schwächeren Hardware versehen wird, mit der Microsoft auf eine Darstellung von Spielen in 1080p oder 1440p abzielt.

Da bei der Hardware gespart wird, kann die Xbox Series S zu einem günstigeren Preis ins Rennen geschickt werden und soll sich so an Spieler mit einem kleineren Budget richten. Aktuellen Gerüchten zufolge soll die offizielle Enthüllung der Xbox Series S in den nächsten Wochen über die Bühne gehen.

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, dann erfahren wir möglicherweise auch, zu welchen Preisen die Xbox Series X und die Xbox Series S ins Rennen geschickt werden.

Series X was exhibited at the Xperion e-arena in Saturn (Germany). It looks great. pic.twitter.com/HjODjbyqH1 — Siri’s Ex. (@architectu2) August 17, 2020

