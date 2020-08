DualSense: Entwickler über Vorzüge des PS5-Controllers

Der Astro Bot freut sich schon auf den DualSense-Controller.

Zu Wort meldeten sich unter anderem Guerrilla Games, Insomiac Games, Polyphony Digital oder auch Tango Gameworks, um die Vorzüge des PS5-Controllers für ihre Spiele hervorzuheben. Nachfolgend haben wir für euch die Aussagen der verschiedenen Entwicklerstudios aufgelistet, über die unter anderem PlayStation Universe und Gamingbolt berichteten. Das „Demon’s Souls“-Remake lassen wir hierbei außen vor, da wir diesem bereits gestern einen separaten Artikel widmeten.

„Deathloop“: Adaptive Trigger verhindern Abfeuern blockierter Waffen

Wie PlayStation Universe berichtet, zeige sich Dinga Bakaba, der Creative Director des kürzlich verschobenen „Deathloop“, besonders von den Möglichkeiten der adaptiven Trigger des DualSense angetan. Er sei „wirklich begeistert“ vom „haptischen Feedback“, das in Kombination mit den Triggern dafür sorgen solle, „eine gewisse Körperlichkeit in das Spielerlebnis zu bringen und wichtiges Feedback [zu] geben.

Bakaba führt weiterhin aus, ihm gefalle sehr, „dass man die Auslöser blockiert, wenn die Waffe klemmt, um dem Spieler ein sofortiges Feedback zu geben, noch bevor die Animation abgespielt wird, was den Spieler auf physische Weise dazu auffordert, die Waffe zu lösen.“ Dies alles werde laut des Creative Directors gemacht, damit sich die Waffen „anders anfühlen“ als in anderen Shootern.

„GhostWire: Tokyo“ sieht Vorzüge im Vergleich zu vorherigen Controllern

Ähnlich wie ihre Kollegen von Arkane Studios sei ebenfalls das Team von Tango Gameworks darum bemüht, die adaptiven Trigger des DualSense in die Kämpfe zu integrieren (via PSU). Die Macher suchen dabei, wie Game Director Kenji Kimura ausführt, „nach Möglichkeiten, die adaptiven Trigger zu nutzen, um ein Gefühl von anhaltender Energie oder, wenn Sie so wollen, ein Kräftegleichgewicht auszudrücken […].“

Im Vergleich zu älteren Controllern erlaube das haptische Feedback des DualSense den Entwicklern, „eine viel größere Bandbreite zu nutzen, angefangen von einer sehr starken Vibration, die viel stärker ist als zuvor, bis hin zu einer extrem leichten Vibration. Auf diese Weise können wir den Spielern sehr detaillierte, ‚texturierte‘ Nuancen bieten.“ Es sei möglich, „das Feedback während des gesamten Spiels akribisch anpassen.“

„Gran Turismo 7“ soll realistisches Fahrgefühl verstärken

Laut Kazunori Yamauchi, dem Boss von Polyphony Digital, konzentriere sich das „Gran Turismo 7“-Team bei der Nutzung der adaptiven Trigger besonders auf das Antiblockiersystem (ABS) der Fahrzeuge (via PSU). Die sei, wie Yamauchi ausführt, „der effektivste Einsatz“ dieser Möglichkeit: „Ein typisches ABS gibt den Bremsdruck intermittierend ab, während der Fahrer Druck auf das Pedal ausübt. Der adaptive Trigger eignet sich zur Nachbildung dieses Pedalgefühls und ermöglicht es dem Spieler, die Beziehung zwischen der gewünschten Bremskraft und der Haftung des Reifens genau zu fühlen und zu verstehen.“

„Horizon II: Forbidden West“: Aloys Waffen sollen sich „einzigartig“ anfühlen

In Person von Mathijs de Jonge, dem Game Director von „Horizon II: Forbidden West“, äußerte sich ebenfalls Guerrilla Games zu den Möglichkeiten des DualSense-Controllers (via Gamingbolt). Aloy könne in der Fortsetzung neue Waffen nutzen, die sich in ihrer Handhabung „einzigartig anfühlen“ würden. Genauer seien besagte Argumentationsverstärker „noch einzigartiger und befriedigender in der Anwendung“ als die Modelle im ersten Teil.

„Ratchet & Clank: Rift Apart“ ermöglicht noch präziseren Waffeneinsatz

Ein Spiel, das die Vorzüge der PlayStation 5-Hardware bereits in Aktion demonstrierte, war „Ratchet & Clank: Rift Apart“, der nächste Ableger von Insomniac Games‘ Jump’n’Run-Reihe. Wie unter anderem PlayStation Universe berichtet, hebe Marcus Smith, der Creative Director von „Rift Apart“, ebenfalls besonders die adaptiven Trigger des DualSense hervor. Als Beispiel führt er dabei die Enforcer, eine doppelläufige Schrotflinte, an: „Wenn Sie den Abzug drücken, feuern Sie aus einem Lauf, und Sie spüren einen Widerstand etwa in der Mitte des Abzugs. […] Wenn Sie den Abzug durch diesen Widerstandspunkt drücken, feuern Sie beide Läufe gleichzeitig ab.“

„Sackboy: A Big Adventure“ lässt euch die Anstrengungen des Helden spüren

Auch PlayStation 3-Ikone Sackboy kehrt mit einem neuen Spiel für die PlayStation 5 zurück. In „A Big Adventure“ würden die adaptiven Trigger, wie Design Director Ned Waterhouse ausführt (via PSU), dazu genutzt, um „Empfindungen [zu] vermitteln, die dem entsprechen, was Sackboy im Spiel empfinden würde. Wenn man zum Beispiel Gegenstände aufhebt, entsteht bei jedem Drücken eine Spannung, die vermittelt, dass der kleine Kerl Mühe hat, sie zu tragen.“ Darüber hinaus kämen die Vorzüge des DualSense auch beim Abfeuern von Waffen etwa eines Greifhakens, zum Einsatz. Der Controller vermittle dem Spieler das Gefühl, „dass er ihn tatsächlich selbst abfeuert.“

„Spider-Man: Miles Morales“ simuliert über Controller den Spinnensinn

Natürlich äußerten sich Insomniac Games nicht nur zu „Ratchet & Clank: Rift Apart“, sondern ebenfalls zu ihrem kommenden Superhelden-Spiel „Spider-Man: Miles Morales“ (via Gamingbolt). Brian Horton, der Creative Director des PS5-Spiels, sprach unter anderem darüber, wie der DualSense-Controller es den Entwicklern ermögliche, Miles‘ Spinnensinn zu simulieren. Die Entwickler könnten dem Spieler nun „Hinweise darauf geben, aus welcher Richtung die Angriffe kommen, indem wir eine haptische Rückmeldung aus der entsprechenden Richtung auf dem drahtlosen DualSense-Controller geben.“

Darüber hinaus soll ebenfalls die Stealth-Erfahrung von den neuen Möglichkeiten des DualSense profitieren. Der neue Controller ermögliche eine bisher unbekannte „Dimensionalität“, auf die sich die Entwickler konzentrieren: „Wenn Sie zum Beispiel Quadrat gedrückt halten, um einen Venom Punch auszuführen, spüren Sie, wie die Bioelektrizität von Spider-Man auf der linken Seite des Controllers knistert und beim Aufprall auf der rechten Seite gipfelt.“

Wann die PlayStation 5 genau dieses Jahr erscheinen wird und Spieler somit selbst die Vorzüge des DualSense-Controllers erleben können, ist derzeit noch unbekannt.

