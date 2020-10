Silent Hill: Weitere Quelle stützt die Gerüchte um das Comeback der Reihe

"Silent Hill": Steht die Reihe vor einem Comeback?

In den vergangenen Monaten hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass Konami hinter den Kulissen an einem Comeback der „Silent Hill“-Reihe arbeiten könnte.

Darauf deuteten zumindest verschiedene Industrie-Insider hin, die sich in der Vergangenheit als verlässliche Quellen einen Namen machten. Für frische Spekulationen in diese Richtung sorgt zum Start in das Wochenende ein alter Bekannter. Die Rede ist von Imran Khan von Kinda Funny Games, der sich in einem aktuellen Podcast zu diesem Thema äußerte und die Gerüchte um das Comeback von „Silent Hill“ laut eigenen Angaben für glaubwürdig hält.

Zwei neue Projekte in Arbeit?

„Wenn Sony auch ein Silent Hill macht – was wir nicht wissen, das sind nur Gerüchte – würde ich annehmen, dass Sony kein Teil von [Kojimas Projekt] ist, wenn sie ein separates, Silent Hill-ähnliches Spiel machen. Aber wer weiß? Die Branche war schon seltsamer als das“, so Khan. „Ich denke, die Gerüchte sind glaubwürdig und ich weiß, dass die Leute, die angeblich an Silent Hill beteiligt sind, an etwas arbeiten.“

Zum Thema: Silent Hill: Entwicklung soll seit Anfang 2019 laufen

Zuletzt machten Gerüchte die Runde, in denen es hieß, dass an gleich zwei neuen „Silent Hill“-Projekten gearbeitet wird. Einer der beiden neuen Titel soll in Zusammenarbeit mit Sony Interactive Entertainments Japan-Studios entstehen. Das zweite Projekt hingegen wird den unbestätigten Berichten zufolge bei Konami selbst entwickelt und sich am 2015 eingestellten „Silent Hills“ orientieren.

Bisher wollten sich aber weder Sony Interactive Entertainment noch Konami zu den Gerüchten um die „Silent Hill“-Projekte, die unter anderem mit einem PS5-exklusiven Release in Verbindung gebracht wurden, äußern. Folgerichtig sollten wir die entsprechenden Berichte erst einmal mit der nötigen Vorsicht genießen.

