Kena Bridge of Spirits: Release im vierten Quartal 2021? Entwickler beziehen Stellung

"Kena: Bridge of Spirits" erscheint 2021.

Nachdem das Fantasy-Adventure „Kena: Bridge of Spirits“ zunächst für eine Veröffentlichung in diesem Jahr vorgesehen war, räumten die Entwickler der Ember Labs vor wenigen Wochen ein, dass aus diesem Vorhaben leider nichts wird.

Stattdessen benötigt das Indie-Studio noch etwas mehr Zeit und entschloss sich daher dazu, das sympathische Abenteuer auf 2021 zu verschieben. Ende der vergangenen Woche erreichte uns dann das Gerücht, dass der Release länger als gedacht auf sich warten lassen könnte, da „Kena: Bridge of Spirits“ auf der offiziellen PlayStation-Website für einen Release im vierten Quartal 2021 gelistet wurde.

Um erst gar keine Gerüchte aufkommen zu lassen, meldeten sich die Verantwortlichen der Ember Labs via Twitter zu Wort und wiesen darauf hin, dass wir es beim entsprechenden Produkteintrag mit einem simplen Fehler zu tun haben. Weiter heißt es, dass die Entwickler fieberhaft an der Fertigstellung von „Kena: Bridge of Spirits“ arbeiten und einen Release im ersten Quartal 2021 anpeilen.

Zum Thema: Kena Bridge of Spirits: Lässt das Abenteuer länger als gedacht auf sich warten?

Wann mit der Enthüllung des finalen Releasetermins oder der Präsentation weiterer Spielszenen zu rechnen ist, verriet das Studio allerdings nicht. „Kena: Bridge of Spirits“ befindet sich für die PlayStation 4, die PlayStation 5 und den PC in Entwicklung.

Weitere Details und alle relevanten Meldungen rund um das Action-Adventure findet ihr in unserer Themen-Übersicht.

Hello~

That is an error and we are working with Sony to correct the message.

We are still on track to release Q1 of 2021.

Thank you for your support! 🧡

— Kena: Bridge of Spirits (@emberlab) November 16, 2020