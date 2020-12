PS5: Wie der Vorbestellerwahnsinn die Freude über die neue Konsole trübt …

Die letzten Wochen fühlten sich an wie ein Selbstexperiment: Bekomme ich eine Playstation 5 oder nicht? Denn obwohl Sony mich glücklicherweise mit einer Testkonsole rechtzeitig bemusterte, stellte ich mich auch in die Vorbestellerschlange und harrte der Dinge, die da kommen würden.

Meine Bestellung bei einer großen Elektromarktkette ging pünktlich zur zweiten Vorbestellwelle ein. Die 399 Euro für die Playstation 5 Digital Edition waren prompt bezahlt. Die Bestätigung kam postwendend. Doch dann das lange Warten. Jeden Tag blickte ich enttäuscht in meinen Maileingang. Keine Nachricht. Tage später herrschte weiterhin Ebbe im Postfach.

Und ähnlich wie bei „Cyberpunk 2077“ kann man auch den Start der Playstation 5 als Katastrophe am Kunden bewerten. Egal, wie viele Konsolen Sony abgesetzt hat – Man lässt doch viele enttäuschte Fans zurück, die noch bis 2021 auf ihr neues Spielzeug warten müssen.

Verpennt!

Natürlich könnte man jetzt die Schuld einfach auf die Pandemie und die damit erschwerten Bedingungen schieben. Ja, Corona macht der Branche zu schaffen. Aber mal ehrlich, dass die Vorbestellungen mitten in der Nacht nach dem Playstation-5-Showcase los gingen, war doch bereits ein Zeichen für das, was in den kommenden Wochen und Monaten folgen sollte.

Ich selbst saß natürlich Abends noch vor dem Fernseher und schaute mir die Neuankündigungen an. Ich wartete gierig auf die Meldung, wann und wie ich die PS5 ordern könne. Immerhin war ich auch in den vergangenen Konsolengenerationen immer vorne mit dabei und hatte jede Plattform pünktlich zum Launch im Regal stehen.

Als ich dann aber morgens aufwachte, traf mich fast der Schlag. Kollegen schrieben mich Nachts an und wiesen mich mit „Hey, du kannst vorbestellen“ auf den spontanen Verkaufsstart hin. Aber zu spät! Auf Twitter reihte ich mich ein in die Masse der Enttäuschten. „Hand hoch: Wer hat noch die Vorbestellung der Playstation 5 verpennt“, schrieb ich damals und freute mich sogleich über sehr viel Gesellschaft.

Ein Blick zu Ebay

Diese erste verpasste Chance tat weh. Etwa so als hätte man die Party des Jahrhunderts verpasst und sich stattdessen rechtzeitig aufs Ohr gelegt. Dass findige Ebay-Verkäufer das große Geld witterten, ist eine logische Konsequenz aus Angebot und Nachfrage. Dass aber, wie sich später herausstellte, tausende von Konsolen über Bots gekauft und später bei Resellern zu Wucherpreisen verscherbelt wurden, ist eine absolute Frechheit.

Die so genannten Scalper machen ihr Geschäft mit der Liebe der Spieler und verdienen sich so eine goldene Nase: Moralisch schwierig, aber vollkommen legal. Diese Problematik ist aber nicht nur im Hardware-Geschäft bekannt, sondern taucht noch viel eklatanter bei limitierten Sneaker-Serien namhafter Hersteller wie etwa Nike auf. Für die nächste Konsolengeneration (oder die Playstation 5 Pro) muss da definitiv etwas passieren. Einen derartigen Abzock-Apparat kann und darf es in Zukunft nicht mehr geben.

Die zweite Chance … und ganz viel Geduld

Aber glücklicherweise wartete ja bereits die zweite Vorbestellrunde auf mich – und das schon kurze Zeit später. Diesmal hatte ich mehr Glück. Bewaffnet mit Laptop und PC, gleich mehreren geöffneten Tabs zu Amazon, Media Markt, Otto und wie sie nicht alle heißen, wartete ich auf den Startschuss.

Zwar ging ich einmal mehr bei der großen Playstation 5 leer aus, dafür wanderte aber eine Digital Edition in meinen Warenkorb. Besser als nichts! Ich bezahlte die Konsole per Vorkasse und dann begann das lange Warten. Als meine Freunde und Kollegen mitbekamen, dass ich eine PS5 zu Testzwecken gestellt bekommen würde, folgten die Anfragen. „Brauchst du deine Konsole dann noch? Ich hab keine bekommen …“ – So oder ähnlich klangen die Nachrichten, die mich erreichten. Und weil ich kein mieser Abzocker bin, werde ich die Konsole zum Selbstkostenpreis abgeben.

Bis dahin allerdings war noch einiges an Geduld gefragt. Denn obwohl in der ursprünglichen Bestellung „Lieferung bis Donnerstag, 19.11.2020“ stand, sollte alles ganz anders kommen. Am 06. November 2020 erhielt ich die Update-Mail mit dem „aktuellen Stand meiner Bestellung“. Die Quintessenz: Wahrscheinlich kommt die Konsole nicht zum Launch. Und das tat sie auch nicht!

Ende gut, alles gut?

Irgendwann war also der 19. November 2020 und alles, was nicht kam war die Playstation 5. Oder irgend eine Benachrichtigung von Seiten des Elektromarkts! Einige Tage später wandte ich mich schließlich mit meiner Bestellnummer an die Online-Hotline und wurde nach 30-minütiger Wartezeit auf „in ein paar Tagen“ vertröstet. Naja, das war auch ein wenig optimistisch.

Es dauerte schließlich bis zum 14. Dezember 2020, ehe die Konsole endgültig ihren Weg in meine Wohnung fand. Und ich hatte noch Schwein. Bei Bekannten ist die Konsole auf dem „Versandweg verloren gegangen“ oder ist bis heute nicht aufgetaucht. Das Einzige, was noch fehlte war, dass ein Lkw mit 100.000 Playstation-5-Konsolen kurz vor der Auslieferung in Flammen aufging. Ja, irgendwie ist dieser Vorbestellwahnsinn doch nur mit ein wenig Ironie zu ertragen.

Zum Thema

Ich könnte jetzt sagen, ich werde nie wieder eine Konsole vorbestellen. Aber das wird leider nicht passieren. Zu sehr juckt es mich bei neuen Plattformen in den Fingern. Ich möchte sehen, was die nächste Generation zu bieten hat – ganz egal, auf welchen Umwegen diese schließlich bei mir aufschlagen.

Und jetzt seid ihr dran: Ging es euch genauso? Habt ihr inzwischen eine Konsole oder wartet ihr ohnehin lieber ab, bevor euch neue Hardware ins Haus kommt? Schreibt eure Vorbesteller-Geschichte in die Kommentare!

