Cyberpunk 2077: Alle Romanzen im Sci-Fi-RPG vorgestellt

Im kürzlich erschienenen Sci-Fi-RPG "Cyberpunk 2077" habt ihr die Möglichkeit, mit einigen Charakteren, denen ihr begegnet, eine Romanze zu beginnen. Mit welchen Figuren ihr genau diese Chance habt, verraten wir euch in den nachfolgenden Zeilen.

"Cyberpunk 2077" ist unter anderem für die PlayStation 4 erhältlich.

Während eures Abenteuers in „Cyberpunk 2077“ geht es nicht nur spannend, sondern immer wieder auch sehr romantisch zur Sache. In der Metropole Night City habt ihr gleich mehrere Möglichkeiten, um die eine oder andere Liebschaft zu beginnen. Bei einigen kommt es lediglich zu One-Night-Stands, aus anderen können sich jedoch auch richtige Romanzen entwickeln. Nachfolgend zeigen wir euch, welche Optionen euch das jüngst veröffentlichte Sci-Fi-RPG in dieser Hinsicht eröffnet.

Cyberpunk-Romanze Nr. 1: Joy-Toys

Keine besonderen Voraussetzungen erforderlich

Nach einiger Zeit erfahrt ihr, dass V keine Braindances benutzen kann, da diese aus irgendeinem Grund nicht mit eurer Spielfigur kompatibel sind. Deshalb könnt ihr nicht einfach in gewisse Etablissements spazieren, um euch dort ein anrüchiges interaktives Filmchen anzusehen.

Alternativ habt ihr dafür die Möglichkeit, sogenannte Joy-Toys, also Sex-Arbeiter, zu bezahlen. Finden könnt ihr zwei Joy-Toys, einen Mann und eine Frau, in der Jig-Jig-Street. Gegen 100 Eurodollar dürft ihr mit diesen zwar keine Romanze beginnen, bekommt dafür jedoch eine Sex-Szene zu sehen.

Cyberpunk-Romanze Nr. 2: Meredith Stout

Keine besonderen Voraussetzungen erforderlich

Auch hierbei handelt es sich um keine richtige Romanze. Treffen könnt ihr Meredith Stout noch im ersten Akt der Story-Kampagne und zwar in der Mission „The Pickup“, in der ihr einen Flathead besorgen müsst. Um später mit Meredith interagieren zu können, müsst ihr euch, bevor ihr euch zur Maelstrom-Gang begebt, mit ihr treffen. Während eures kurzen Gesprächs dürft ihr nichts von Militechs Plänen verraten. Außerdem dürft ihr sie keinesfalls während der Unterhaltung oder der Quest verraten.

Gebt Maelstrom nach eurem Treffen mit Meredith den Chip, den ihr zuvor von ihr erhalten habt. Darauf befindet sich ein Virus, den ihr jedoch auf keinen Fall entfernen dürft. Nach dem Abschluss der Mission erhaltet ihr einen Anruf von ihr, in dem sie andeutet, sie habe womöglich noch Verwendung für euch. Nachdem ihr Akt 2 begonnen habt und mehrere In-Game-Stunden verstrichen sind, wird sie sich erneut bei euch melden.

Bei diesem Gespräch müsst ihr mit ihr flirten und sie wird euch daraufhin ins No-Tell-Motel bestellen, wo ihr eine Nacht mit ihr verbringen könnt. Schöner Bonus: An diesem Ort findet ihr ebenfalls eine der äußerst seltenen ikonischen Waffen – und eine richtig skurrile noch dazu.

Cyberpunk-Romanze Nr. 3: Judy Avarez

Voraussetzungen: V muss einen weiblichen Körper und eine weibliche Stimme haben

Judy kennen viele Spieler sicherlich bereits aus dem vor Release veröffentlichten Promo-Material. Sie könnt ihr bereits ziemlich früh im Rahmen der Story-Kampagne kennenlernen und sie ist auch der erste „Cyberpunk 2077“-Charakter, mit dem ihr eine richtige Romanze beginnen könnt. Allerdings gilt dies nicht für jeden V, denn eure Spielfigur muss zwingend einen weiblichen Körper und eine weibliche Stimme haben, damit ihr mit Judy eine Romanze beginnen könnt.

Nachdem ihr Akt 2 der Hauptgeschichte abgeschlossen habt, wird sich Judy telefonisch bei euch melden. Dieses Gespräch bildet den Beginn einer kleinen Quest-Reihe, die mit der Nebenmission „Ex-Factor“ beginnt und mit der Mission „Pyramid Song“ endet. In letzterer könnt ihr mit Judy flirten, was zu einer gemeinsamen Nacht mit ihr führt. Am nächsten Morgen wird sie euch fragen, was euch das zuvor Erlebte mit ihr bedeutet habt. Abhängig von eurer Entscheidung bleibt es bei diesem One-Night-Stand oder ihr beginnt eine langfristige Beziehung mit Judy.

Cyberpunk-Romanze Nr. 4: Panam Palmer

Voraussetzung: V muss einen männlichen Körper haben

Panam gab es ebenfalls bereits vor dem Release von „Cyberpunk 2077“ in einigen Gameplay-Videos sowie auf dem einen oder anderen Screenshot zu sehen. Genauso wie Judy trefft ihr auf sie im Laufe der Story-Kampagne, allerdings muss eure Spielfigur eine elementare Voraussetzung erfüllen, damit ihr mit Panam die Chance auf eine Romanze habt: Euer V muss einen männlichen Körper haben.

Erstmals trefft ihr auf Panam, während ihr euch auf der Suche nach Hellmann befindet und bereits an diesem Punkt im Spiel könnt ihr ein bisschen mit ihr Flirten – allerdings ohne Erfolg. Eure nächste Chance bekommt ihr jedoch bereits kurze Zeit später, denn nach dem erfolgreichen Abschluss der zuvor erwähnten Quest könnt ihr eine Reihe von Nebenmissionen beginnen, angefangen mit „Riders of the Storm“.

Im Rahmen dieser Quest-Abfolge habt ihr immer wieder Gelegenheiten, um mit Panam zu flirten, was ihr auch unbedingt machen solltet. Ernster wird es allerdings erst in der letzten Mission, denn hier bekommt ihr die Chance, mit Panam eine richtige Beziehung zu starten, sofern ihr möchtet.

Cyberpunk-Romanze Nr. 5: River Ward

Voraussetzung: V muss einen weiblichen Körper haben

Im Gegensatz zu den beiden eben vorgestellten Damen könnt ihr River Ward nicht kennenlernen, indem ihr nur der Hauptstory folgt. Stattdessen wartet er in der Nebenmission „I Fought the Law“ auf euch. Durch ihren erfolgreichen Abschluss schaltet ihr daraufhin die Nebenmission „The Hunt“ frei, in der ihr euch auf die Suche nach einem gefährlichen Serienkiller begebt.

Mit River Ward könnt ihr allerdings erst in der daran anschließenden Nebenmission „Following the River“ flirten. Wann die Funken zwischen ihm und V zu fliegen beginnen, das werdet ihr sicherlich von ganz alleine bemerken, denn das ist ziemlich offensichtlich. Doch Achtung, ihr könnt mit River nur dann eine Romanze beginnen, wenn eure Spielfigur einen weiblichen Körper hat.

Cyberpunk-Romanze Nr. 6: Kerry Eurodyne

Voraussetzungen: V muss einen männlichen Körper und eine männliche Stimme haben

Im Verlauf der Hauptstory wird euch Johnny Silverhand irgendwann darum bitten, für ihn einige Dinge zu erledigen, um die er sich vorher nicht mehr persönlich kümmern konnte. Dies ist nötig, damit Johnny mit seiner bewegten Vergangenheit abschließen kann und dient natürlich auch dazu, dass sich die Beziehung zwischen ihm und eurer Spielfigur V allmählich verbessert.

Um Kerry Eurodyne zu treffen und mit ihm eine Romanze beginnen zu können, müsst ihr euch zunächst durch mehrere Quests arbeiten. Diese nehmen mehrere Stunden in Anspruch, allerdings werdet ihr mit einigen extrem nützlichen Items wie Johnnys äußerst durchschlagskräftiger Waffe belohnt. Eine dieser Quests führt euch letztendlich in ein Konzerngebäude, wo euch Kerry anruft.

Es folgen zwei Missionen – „Of the Leash“ und Boat Drinks“ – in denen ihr ihn bereits küssen könnt. Eine richtige Beziehung mit ihm könnt ihr anschließend beginnen. Um dies jedoch tun zu können, muss euer V zwingend einen männlichen Körper und eine männliche Stimme haben.

Dann wünschen wir euch jetzt viel Spaß beim Flirten in Night City und viel Spaß mit eurem Wunschpartner beziehungsweise eurer Wunschpartnerin.

Mit welchem dieser Charaktere wollt ihr in „Cyberpunk 2077“ eine Romanze beginnen?

