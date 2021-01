Dishonored: Entwicklerteam arbeitet an noch unangekündigtem Spiel

"Dishonored" und "Dishonored 2" sind unter anderem für die PlayStation 4 erhältlich.

Bereits in wenigen Monaten erscheint mit „Deathloop“ das neueste Werk der „Dishonored“-Schöpfer von Arkane Studios. Allerdings ist es nicht das einzige Projekt, das sich derzeit beim Unternehmen in Entwicklung befindet, denn in einem kürzlich veröffentlichten Interview mit Vandal (via GamingBolt) verriet Harvey Smith, er arbeite derzeit an einem noch unangekündigten Spiel.

Nach Deathloop: Dishonored-Schöpfer arbeitet an neuem Projekt

Smith ist der Erfinder der „Dishonored“-Reihe und sprach jüngst unter anderem über seine aktuelle Beschäftigung innerhalb der Firma. Dabei sagte er, er sei gegenwärtig kein Teil von Arkanes Studio in Lyon, welches zur Zeit mit der Fertigstellung des PS5-Exklusivtitels „Deathloop“ beschäftigt ist. Stattdessen befindet er sich in Austin, wo er mit dem Entwicklerteam, das zuvor für die „Dishonored“-Spiele verantwortlich zeichnete, an einem noch nicht angekündigten Titel arbeite.

Wie Smith ausführt, hätte er mit Dinga Bakaba (Game Director)und Sébastien Mitton (Art Director), die beide bei Arkane Lyon tätig sind, noch gemeinsam am ersten „Dishonored“ gearbeitet. Für die Fortsetzung sei er schließlich für vier Jahre in die französische Stadt gezogen. Ein Kollege von ihm arbeitete derweil an „Prey“, zusammen mit „Ricardo Bare und Susan Kath sowie den Leuten, mit denen ich jetzt zusammenarbeite. Am Ende von ‚Dishonored 2‘ ging ich zurück nach Austin. Ich bin nicht bei ‚Deathloop‘ dabei, ich arbeite an etwas anderem, ich arbeite mit den Leuten, die ‚Dishonored‘ und ‚Prey‘ gemacht haben.“

Woran er derzeit genau arbeitet, verriet Smith jedoch nicht. Denkbar wäre, dass Arkane Austin an einem weiteren Ableger der „Dishonored“-Reihe werkelt. In der Vergangenheit betonte das Unternehmen, die Marke sei nicht eingestellt worden und könnte entsprechend noch immer eine Zukunft haben. Offiziell bestätigt ist diesbezüglich jedoch noch nichts, weshalb wir die Ankündigung des neuen Spiels abwarten müssen.

Wünscht ihr euch ein neues „Dishonored“-Spiel von Arkane Studios?

