Call of Duty 2021: Insider bestätigt den Zweiten Weltkrieg als Setting

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Spieler natürlich auf den obligatorischen neuen Ableger der langlebigen Shooter-Serie "Call of Duty" freuen. Einem für gewöhnlich gut informierten Insider zufolge könnte der Weg erneut auf die Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs führen.

"Call of Duty 2021" entsteht wohl bei Sledgehammer Games.

Im Zuge des aktuellen Geschäftsberichts wiesen die Verantwortlichen von Activision Blizzard darauf hin, dass natürlich auch in diesem Jahr ein neues „Call of Duty“ das Licht der Welt erblicken wird.

Da die „Call of Duty“-Titel der vergangenen beiden Jahre von Infinity Ward und Treyarch entwickelt wurden, gilt im Prinzip als sicher, dass 2021 das dritte „Call of Duty“-Hauptstudio in Form von Sledgehammer Games zum Zuge kommen wird. Dies bestätigte vor wenigen Tagen bereits der Insider und Leaker „ModernWarzone“. Für frische Spekulationen sorgt nun ein weiterer alter Bekannter.

Auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs?

Die Rede ist vom bekannten „Call of Duty“-Insider „Victor_Z“, der in einem frisch abgesetzten Tweet andeutete, dass der Weg in „Call of Duty 2021“ ein weiteres Mal auf die Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs führen wird. Über entsprechende Erfahrungen mit dem Setting verfügen die Entwickler von Sledgehammer Games dank früherer Produktionen.

So wurde beispielsweise das im November 2017 veröffentlichte „Call of Duty: WWII“ von Sledgehammer Games entwickelt. Das Studio selbst wollte sich zu den Gerüchten und Spekulationen der vergangenen Wochen bisher nicht äußern.

Auch Activision Blizzard selbst ließ sich bisher keine konkreten Details zum nächsten „Call of Duty“-Titel entlocken.

