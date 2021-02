Final Fantasy VII Remake: Director zeigt sich von Horizon Zero Dawn beeindruckt

Möglicherweise gibt es im zweiten Teil des Remakes Einflüsse aus "Horizon Zero Dawn":

Letzten Freitag ist auf dem PlayStation-Blog ein Artikel veröffentlicht worden, in dem verschiedene Entwickler über die meisterwarteten Spiele in diesem Jahr schreiben. Dazu zählen neben Blockbuster-Titeln wie „God of War: Ragnarök“ oder „Ratchet & Clank: Rift Apart“ auch der Nachfolger von „Horizon Zero Dawn“.

Den letztgenannten Titel sehnen insgesamt sechs Entwickler sehnsüchtig herbei. Vor allem Naoki Hamaguchi, ein Director vom „Final Fantasy VII Remake“, spricht in den höchsten Tönen über das „Horizon“-Franchise. Der erste Teil habe bei ihm einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Dazu trug die tiefgreifende, immersive Spielerfahrung. die beeindruckende Grafik und die außergewöhnliche Spielwelt bei.

Im Anschluss zog er einen Vergleich zu „Final Fantasy VII“ heran: „In dem Sinne, dass sich der nächste Titel noch weiter entwickeln soll, soll das Final Fantasy VII Remake dies auch tun. Deshalb habe ich eine persönliche Affinität zu Horizon (lacht). Als Fan freue ich mich sehr auf Horizon: Forbidden West.“

Eine offene Spielwelt?

Einer der Direktoren vom mehrteiligen „Final Fantasy VII Remake“ outet sich demnach als Fan der Reihe, weshalb beim zweiten Teil das ein oder andere Element aus „Horizon Zero Dawn“ mit einfließen könnte. Vermutlich arbeitet Hamaguchi mit seinem Team an einer noch immersiveren Spielwelt, die womöglich frei begehbar sein wird.

Ende Januar teilte Hamaguchi und der zuständige Produzent Yoshinori Kitase in einem Interview mit, dass die Spieler erneut auf positive Art überrascht werden sollen. Im ersten Teil wurde der Schwerpunkt auf die Handlung verlagert, weshalb laut Hamaguchi keine offene Spielwelt nötig war. Jedenfalls werdet ihr in Part 2 des Remakes verschiedenste Regionen außerhalb von Midgar erkunden.

Wann genau der zweite Teil erscheinen wird, ist nicht bekannt. Dieses Jahr könnt ihr euch höchstwahrscheinlich auf eine PS5- und auch eine PC-Version von „Final Fantasy VII Remake“ freuen. Leider gibt es auch hierzu noch keine offiziellen Informationen.

