Cyberpunk 2077: Patch 1.2 verschoben – Begründung von CD Projekt

Trotz der Probleme ist "Cyberpunk 2077" offenbar ein kommerzieller Erfolg.

Nach dem Launch-Desaster im vergangenen Jahr, das nahezu für eine Halbierung des Börsenwertes von CD Projekt sorgte, sind die Entwickler mit Hochdruck damit beschäftigt, „Cyberpunk 2077“ mit Updates zu verbessern. Aber auch die Patch-Veröffentlichung verläuft offenbar nicht reibungslos. Wie das Unternehmen heute bekannt gab, musste der Patch 1.2, der im Februar erscheinen sollte, in den März verschoben werden.

Cyber-Angriff und Umfang als Auslöser

Verantwortlich für die Verschiebung sei unter anderem der kürzlich erfolgte Cyber-Angriff auf die IT-Infrastruktur des Studios . Doch auch der geplante Umfang des Updates mache es notwendig, die Veröffentlichung zu verschieben. Die Entwickler benötigen zusätzliche Zeit.

„Unsere Ziele für Patch 1.2 übersteigen die aller bisherigen Updates, die wir für Cyberpunk 2077 veröffentlicht haben“, so CD Projekt Red. Man habe an zahlreichen qualitativen Verbesserungen sowie Fehlerbehebungen gearbeitet. Doch es liege noch einiges an Arbeit vor den Entwicklern, damit die gewünschte Qualität erreicht werden könnr. Vor diesem Hintergrund habe das Unternehmen das Ziel, das Update 1.2 in der zweiten März-Hälfte zu veröffentlichen.

„Das sind selbstverständlich nicht die Neuigkeiten, die wir mit euch teilen wollten“, so CD Projekt weiter. „Aber wir wollen sicherstellen, dass der Zustand dieses Updates bei Veröffentlichung so gut wie möglich ist. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt weitere Informationen veröffentlichen.“

Nach mehreren Verschiebungen kam „Cyberpunk 2077“ Mitte Dezember 2020 auf den Markt. Während die PC-Fassung durchaus zu beeindrucken wusste und von CD Projekt gezielt an die Tester verteilt wurde, waren die Konsolenfassungen in einem dermaßen schlechten Zustand, dass Sony den Titel aus dem PlayStation Store nahm und Rückerstattungen anbot.

Auf den neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S macht „Cyberpunk 2077“ einen besseren Eindruck, auch wenn die explizit entwickelte New-Gen-Version erst zu einem späteren Zeitpunkt auf den Markt gebracht wird.

