Death Stranding: Extended Edition angeblich schon fertig – Ankündigung in Kürze?

"Death Stranding" könnte eine Extended-Edition mit neuen Story-Inhalten bekommen.

Ende Januar behauptete ein Branchen-Insider namens Navtra, dass sich eine Extented Edition von Kojimas Meisterwerk „Death Stranding“ in Arbeit befindet. Neben der PS4 soll diese auch für die noch junge PS5 erscheinen. Weil hier angeblich neue Handlungsinhalte auf euch warten, wird es wohl kein kostenloses Upgrade für die PS4-Spieler geben.

Bis zum heutigen Tag haben wir dazu von offizieller Seite noch nichts gehört. Dafür legte der gleiche Insider jetzt nach: Auf ResetEra schrieb Navtra, dass er mit einer Ankündigung auf der letzten State of Play-Ausgabe gerechnet hätte, weil die Entwicklung der Extended Edition schon seit einiger Zeit abgeschlossen sei. Das Gleiche soll übrigens auf „Life is Strange 3“ zutreffen, wozu am vergangenen Freitag inoffzielle Details eingetroffen sind.

„Ich würde dem Ganzen vielleicht noch einen Monat geben“, teilt der Insider zum Schluss mit.

Der Insider lag schon einmal richtig

Wie bei allen Gerüchten müssen wir auch dieses Mal darauf hinweisen, dass es sich um unbestätigte Informationen handelt. Es bleibt abzuwarten, ob die Aussagen von Navtra sich als wahr herausstellen. Es wäre jedenfalls nicht das erste Mal: Letzten Sommer verriet er, dass für „Final Fantasy XVI“ ein Exklusiv-Deal eingefädelt werden konnte. Seit der offiziellen Vorstellung wissen wir, dass das Spiel tatsächlich zeitexklusiv für PS5 erscheinen wird.

Übrigens soll Google Stadia im vergangenen Jahr ein episodisches Horrorspiel von Hideo Kojima abgelehnt haben. Phil Harrison, der Vizepräsident und Generaldirektor von Google, soll diesem Projekt jedoch einen Riegel vorgeschoben haben:

„Death Stranding“ kam am 8. November 2019 für PS4 auf den Markt. Im Juni 2020 wurde der Titel auch für den PC veröffentlicht.

