UK Charts: Outriders landet nur auf dem 6. Platz

Das in der vergangenen Woche in den Handel gekommene "Outriders" stieg auf dem sechsten Platz in die britischen Charts ein, während "FIFA 21" den ersten Rang zurückerobern konnte.

An den Verkaufszahlen lässt sich der Erfolg von "Outriders" nicht messen.

Aus Großbritannien trafen heute die neusten Retail-Charts ein. Nur ein einziger Neueinsteiger schaffte es in die Top 10. Dabei handelt es sich um „Outriders“, das in der vergangenen Woche von Square Enix veröffentlicht wurde.

„Outriders“ debütierte lediglich auf dem sechsten Platz, was unter anderem ein Resultat der Aufnahme in den Xbox Game Pass ist. Viele Spieler auf dieser Plattform verzichteten aufgrund des Aboangebotes auf den Kauf und es kann zugleich spekuliert werden, dass einige PlayStation-Spieler in diesem Zusammenhang nicht mehr gewillt waren, Geld für „Outriders“ auszugeben. Zudem kämpfte der Titel mit massiven Launch-Problemen.

PS5-Version kommt auf 52 Prozent

Am Ende wurden die PlayStation-Konsolen für „Outriders“ in Bezug auf den Disk-Verkauf zur dominierenden Plattform, wobei die PS5-Version 52 Prozent der Verkäufe ausmachte und die PS4-Version 31 Prozent. Beide Konsolen kommen zusammen auf einen Anteil von 83 Prozent. Nur 17 Prozent der Verkäufe werden den Xbox-Plattformen zugeordnet.

Kommen wir zu den weiteren Charts: In der Oster-Verkaufswoche gab es einen kleinen Aufschwung für ältere Spiele. So konnte „FIFA 21“ beispielsweise von einem Verkaufssprung in Höhe von 81 Prozent profitieren, der das Fußballspiel auf den ersten Platz hievte. Es folgen „Animal Crossing: New Horizons“ (+11 Prozent) und „Super Mario 3D World + Bowser’s Fury“ (+16 Prozent).

„Monster Hunter Rise“, der Spitzenreiter der vergangenen Woche, fiel auf den vierten Platz zurück, nachdem die Verkaufszahlen im Vergleich zur Vorwoche um 74 Prozent nach unten gingen. Mit einer 20-prozentigen Verkaufssteigerung landete „Mario Kart 8: Deluxe“ auf dem 5. Platz. Einmal mehr war es eine sehr erfolgreiche Switch-Woche.

UK-Charts in der Übersicht

( 8 ) FIFA 21 ( 3 ) Animal Crossing: New Horizons ( 4 ) Super Mario 3D World + Bowser’s Fury ( 1 ) Monster Hunter Rise ( 7 ) Mario Kart 8: Deluxe (NEU) Outriders ( 16 ) Ring Fit Adventure ( 2 ) Super Mario 3D All-Stars ( 14 ) Assassin’s Creed Valhalla ( 6 ) Minecraft (Switch)

