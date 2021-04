PS5: Update reduziert offenbar nerviges Problem mit Disk-Laufwerk

Das erste große PS5-Update steht seit gestern zum Download bereit. Neben der Einführung neuer Features ging es offenbar einem recht nervigen Problem an den Kragen.

Die PS5 kam in zwei Editions auf den Markt.

Kurz nach dem Launch der PS5 beklagten sich viele Spieler über ein recht nerviges Phänomen. Alle 60 Minuten setzte sich in der Standardversion der neuen Sony-Konsole die enthaltene Disk in Bewegung und sorgte für einen erhöhten Geräuschpegel. Recht schnell wurde vermutet, dass die regelmäßige Disk-Aktivität für eine Art Authentifizierungsprüfung sorgt.

Es scheint, dass die betroffenen Spieler fortan nicht mehr allzu sehr geplagt werden. Sony stellte für die PS5 gestern das erst große Software-Update zur Verfügung. Damit fand unter anderem die Möglichkeit auf die Konsole, PS5-Spiele auf externen USB-Laufwerken zu speichern, ohne dass sie von dort aus gestartet werden können. Weitere Details könnt ihr dem weiter unten verlinkten Changelog entnehmen.

Laufwerk nun leiser

Nicht im Changelog erwähnt ist eine Behebung des anfangs erwähnten Disk-Problems. Dennoch berichten viele Spieler, dass es nicht mehr in der gewohnten Intensität auftritt. Zwar werde das Laufwerk noch immer regelmäßig in Bewegung gesetzt, allerdings deutlich leiser und kürzer, wie VGC berichtet. In den weltweiten Netzwerken zeigten etliche PS5-Besitzer ihre Erleichterung.

„Ich kann bestätigen, dass dieses dumme Problem endlich von Sony behoben wurde“, so ein Spieler auf. „Das neue System-Update hat das Problem gelöst. Nun, es macht immer noch den Disk-Check, aber sehr leise.“

„Ich denke, sie haben es halbwegs behoben“, bestätigte ein PS5-Besitzer auf Resetera. „Es dreht sich immer noch, aber es sind nur noch zwei sehr schwache Wrrrs und dann geht es wieder runter.“

„Ja, es scheint auf jeden Fall leiser zu sein, wenn man diese Tests macht“, ergänzte ein anderer Spieler. „Es ist immer noch verdammt laut, wenn man ein Spiel installiert (ich habe Demon’s Souls deinstalliert und neu installiert, um das zu überprüfen), aber die ‚Lizenzprüfung‘, oder was auch immer das sein mag, ist jetzt viel leiser.“

Ein weiterer User: „Ich habe meine PS5 nach dem Update eingeschaltet und Ghost of Tsushima mit der Miles-Morales-Disc im Laufwerk gestartet. Ich hörte sie nur während des ersten Starts der Konsole drehen und dann über eine Stunde lang nichts. […] Wahrscheinlich wird man es während des Spielens nicht hören, es sei denn, es passiert in einem sehr ruhigen Moment.“

Auch Push Square bemerkte die Verbesserung. Während die Publikation berichtet, dass das Update nicht dafür sorgt, dass die regelmäßigen Laufwerksbewegungen vollständig gestoppt werden, heißt es, dass das Drehen der Disk „definitiv etwas gedämpft“ ist.

Das neue PS5-Update wurde am gestrigen Mittwoch veröffentlicht. Es umfasst verschiedene neue Features und weitere Änderungen. Unsere nachfolgend verlinkten Meldungen umfassen alle wichtigen Details zum System-Update.

Auch die PS4 wurde gestern mit einem Update auf den neusten Stand gebracht. Die Firmware 8.50 umfasst unter anderem Features, die mit den Neuerungen auf der PS5 im Einklang stehen. Auch musste eine recht bekannte Funktion weichen. Den Changelog zum PS4 Update 8.50 findet ihr in dieser Meldung.

