Elden Ring: Trailer-Leak entpuppt sich als Fake

Kürzlich geisterte ein Trailer durch das Internet, der angeblich eine Szene aus "Elden Ring" zeigt. Inzwischen steht fest: Der angebliche Leak hat nichts mit dem neusten Spiel von From Software zu tun.

"Elden Ring" bekam bisher keinen Termin verpasst.

Vor einigen Tagen sorgte ein „geleakter“ Trailer zu From Softwares „Elden Ring“ für Aufsehen. Er gewährte einen kurzen Blick auf eine Location. Zunächst wirkte das Gezeigte recht authentisch und passte zu den vorangegangenen Leaks. Dennoch stellte sich inzwischen heraus, dass der recht kurze Clip nichts mit „Elden Ring“ zu tun hat.

Wie User auf Reddit herausfanden, entstammt die sechs Sekunden lange Szene einem 3D-Umgebungs-Showcase-Video des freiberuflichen 3D/Konzeptkünstlers Jack Phan. Das Video wurde ursprünglich auf Artstation veröffentlicht.

Von Dark Souls inspiriert

Dass dieser Clip für den angeblichen Leak gewählt wurde und selbst Fans von From Software in die Irre führen konnte, ist allerdings kein Zufall: Phan betonte, dass die Arbeit stark von der „Dark Souls“-Serie aus dem Hause From Software inspiriert wurde.

Phan erklärte weiter, dass er „geschmeichelt war, dass jemand dies zerschnitten und als Teil des Fake-Leaks zu Elden Ring gemacht“ habe. Gleichzeitig tue es ihm aber auch leid, dass er „die Hoffnungen der Leute“ zerstören und bestätigen müsse, dass der Leak nicht echt sei. Das vollständige Showcase-Video des Artists könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen und auf YouTube anschauen.

Währenddessen nehmen die Gerüchte rund um „Elden Ring“ weiter zu. Jüngst wurde gar gemunkelt, dass der Titel auf der E3 2021 enthüllt werden könnte. Tatsächlich gab Bandai Namco bekannt, an der Messe, die in diesem Jahr digital veranstaltet wird, teilnehmen zu wollen.

Weitere Meldungen zu Elden Ring:

Auch die Kadokawa Corporation, From Softwares Muttergesellschaft, lieferte einen Hinweis. Im jüngsten Geschäftsbericht des Unternehmens ist vermerkt, dass im nächsten Geschäftsjahr neue Titel veröffentlicht werden. Das könnte bedeuten, dass „Elden Ring“ irgendwann nach dem 1. April 2022 und vor dem 31. März 2023 auf den Markt gebracht wird.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Elden Ring