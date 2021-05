Baldur’s Gate Dark Alliance: Rollenspiel-Klassiker erscheint morgen für PS4 und PS5

In den Abendstunden wurde eine Wiederveröffentlichung des Action-Rollenspiels "Baldur's Gate: Dark Alliance" angekündigt. Der Launch erfolgt schon morgen.

Der Klassiker kehrt nochmals auf neue Plattformen zurück.

Interplay Entertainment und Wizards of the Coast haben mitgeteilt, dass der Action-Rollenspiel-Klassiker „Baldur’s Gate: Dark Alliance“ in Kürze erneut veröffentlicht wird. Der Preis liegt bei rund 30 Euro.

Der erstmals im Jahr 2001 auf den Markt gekommene Titel soll am morgigen 7. Mai 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheinen. Auch sind Versionen für PC und Mobile geplant, allerdings mit einer Veröffentlichung zu einem späteren Zeitpunkt. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr einen passenden Trailer.

Kein Remaster oder Remake

Zu beachten ist, dass es sich bei „Baldur’s Gate: Dark Alliance“ nur um ein Re-Release und kein Remaster oder Remake handelt. Abgesehen von einer 4K-Unterstützung für PS5, PS4 Pro, Xbox Series X und Xbox One X solltet ihr keine signifikanten Änderungen erwarten.

„Baldur’s Gate: Dark Alliance“ gilt als ein ziemlich großartiges RPG, das ursprünglich von Snowblind Studios entwickelt und von Black Isle Studios, einer Abteilung von Interplay Entertainment, veröffentlicht wurde.

Das Spiel ist in der Forgotten Realms-Kampagne von Dungeons & Dragons angesiedelt. Das Gameplay basiert auf den Regeln der Dungeons & Dragons 3rd Edition. Letztendlich wurde „Baldur’s Gate: Dark Alliance“ auf sämtlichen Plattformen gut aufgenommen und die PS2-Version gewann einst den Academy of Interactive Arts & Sciences Award für das Rollenspiel des Jahres. Nachfolgend der Trailer:

