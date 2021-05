Far Cry 6: Neuer Trailer bereits in dieser Woche?

Aktuellen Berichten zufolge wird in dieser Woche ein Preview-Embargo zu "Far Cry 6" fallen. Im Zuge des Ganzen soll auch ein neuer Trailer zum kommenden Shooter veröffentlicht werden.

Nach einer weiteren Verschiebung ist der First-Person-Shooter „Far Cry 6“ mittlerweile für eine Veröffentlichung in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres 2021/2022 vorgesehen.

Dies bedeutet in der Praxis, dass der Titel bis zum 30. September 2021 das Licht der Welt erblickt. Schenken wir aktuellen Berichten Glauben, dann könnten uns schon in dieser Woche weitere Details und Eindrücke zu „Far Cry 6“ ins Haus stehen. So soll am kommenden Freitag, den 28. Mai 2021 um um 19:15 Uhr unserer Zeit ein Preview-Embargo zum neuesten Ableger der beliebten Shooter-Serie fallen.

Ein Trailer und frische Details?

Ein durchaus ungewöhnlicher Termin für das Ende eines Embargos. Entsprechen die Angaben der Gerüchteküche trotz allem den Tatsachen, dann werden wir am Freitag unter anderem mit einem neuen Trailer zu „Far Cry 6“ bedacht. Aufgrund des möglicherweise fallenden Embargos können uns auch frische Details und Eindrücke zum Shooter ins Haus stehen.

Die Verantwortlichen von Ubisoft wollten die aktuellen Berichte um das Preview-Embargo bisher nicht kommentieren oder gar bestätigten. Sollten sich weitere Details zu diesem Thema ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

„Far Cry 6“ befindet sich für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 in Entwicklung.

