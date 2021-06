Cyberpunk 2077: Kehrt wohl in Kürze in den PlayStation Store zurück

Aktuell verdichten sich die Hinweise, dass "Cyberpunk 2077" in Kürze in den PlayStation Store zurückkehren könnte. Eine offizielle Bestätigung beziehungsweise Ankündigung steht allerdings noch aus.

"Cyberpunk 2077" kämpfte zum Launch mit massiven Problemen.

Zum Leidwesen der PlayStation 4- und Xbox One-Spieler hatte das im vergangenen Jahr veröffentlichte Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ auf den Konsolen mit zahlreichen technischen und spielerischen Problemen zu kämpfen.

Auch wenn die Entwickler von CD Projekt versprachen, dass so schnell wie möglich mit entsprechenden Updates nachgebessert werden soll, entschloss sich Sony Interactive Entertainment zu einem drastischen Schritt und entschied sich dazu, „Cyberpunk 2077“ auf dem PlayStation Store zu entfernen – um die Community zu schützen, wie PlayStation-Boss Jim Ryan später klar stellte. Unklar war bisher nur, wann „Cyberpunk 2077“ im Endeffekt in den PlayStation Store zurückkehren wird.

Rückkehr wohl nur noch eine Frage der Zeit

Aktuell verdichten sich die Hinweise, dass es schon in Kürze so weit sein könnte. Im internationalen PlayStation Store taucht „Cyberpunk 2077“ beispielsweise wieder in der Suche auf und wird dort als „Neu veröffentlicht“ gelistet. Darüber hinaus weisen vereinzelte Spieler, die die Download-Version des Rollenspiels ihr Eigen nennen, darauf hin, dass sie „Cyberpunk 2077“ mittlerweile wieder heruntergeladen können. Auch diese Funktion wurde seinerzeit deaktiviert.

Zum Thema: Cyberpunk 2077: Einbrechende Gewinne und Kriterien für PSN-Rückkehr

In Deutschland hingegen ist „Cyberpunk 2077“ über die Suche des PlayStation Stores noch nicht zu finden. Erschwerend kommt hinzu, dass sich bisher weder Sony Interactive Entertainment noch CD Projekt zur vermeintlich bevorstehenden Rückkehr von „Cyberpunk 2077“ in den PlayStation Store äußern wollten.

In den vergangenen Monaten wurde „Cyberpunk 2077“ mit diversen großen Updates versehen, mit denen die allgemeine Spielerfahrung verbessert wurde. Darüber hinaus nahmen sich die Entwickler von CD Projekt im Zuge der Updates der Performance auf den Konsolen an und schafften zahlreiche Fehler, mit denen das Rollenspiel zu kämpfen hatte, aus der Welt.

Sollten sich handfeste Informationen zur Rückkehr in den PlayStation Store ergeben, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Quelle: IGN

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077