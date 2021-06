Cyberpunk 2077: Sollte laut Sony auf PS4 Pro oder PS5 gespielt werden

"Cyberpunk 2077" wird als digitale PS4-Version verfügbar gemacht.

Am gestrigen Abend gab CD Projekt bekannt, dass „Cyberpunk 2077“ in der kommenden Woche in den PlayStation Store zurückkehren wird. Die erneute Veröffentlichung ist ein Resultat der Verbesserungen, die in den vergangenen Monaten vorgenommen wurden. Doch ein rundum zufriedenstellendes Spiel solltet ihr noch immer nicht erwarten. Vor allem auf der Basis-PS4 scheint „Cyberpunk 2077“ nach wie vor Probleme zu bereiten.

Weiterhin Performance-Probleme

Auch Sony rät davon ab, den Titel auf der regulären PS4 zu spielen, die bereits seit 2013 auf dem Markt verweilt und technisch überholt ist. Besser sei es, „Cyberpunk 2077“ auf einer PS4 Pro oder PS5 zu starten. „Benutzer werden weiterhin Performance-Probleme mit der PS4-Edition erleben, während CD Projekt Red weiter die Stabilität auf allen Plattformen verbessert“, so Sony Interactive Entertainment (SIE).

„SIE empfiehlt, den Titel auf PS4 Pro oder PS5 zu spielen, um das beste Erlebnis zu haben“, heißt es weiter. Zu einem späteren Zeitpunkt soll außerdem eine verbesserte PS5-Version von „Cyberpunk 2077“ folgen, die sich die Leistung der neuen Hardware zunutze macht.

CD Projekt brachte in den vergangenen Monaten eine Reihe von Patches heraus, um mit einer Vielzahl von Problemen umzugehen. „Das war eine riesige Lektion für uns – eine, die wir nie vergessen werden. Aber ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, in die Zukunft zu blicken“, so der CD Projekt Group Präsident und Co-CEO Adam Kicinski im April, als er die Performance des Unternehmens im Jahr 2020 Revue passieren ließ.

Mehr zu Cyberpunk 2077:

Die Rückkehr von „Cyberpunk 2077“ in den PlayStation Store erfolgt in der kommenden Woche am 21. Juni 2021. Offen ist die Frage, welchen Preis die Unternehmen wählen werden, da der Straßenpreis von „Cyberpunk 2077“ mittlerweile bei weniger als 40 Euro liegt. Fest steht aber zumindest: In unserer Themen-Übersicht erfahrt ihr mehr über „Cyberpunk 2077“.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077