Sony: Neues AAA-Studio in Japan laut Gerücht

Einem Insider zufolge ist Sony bestrebt, in Japan ein neues AAA-Studio zu etablieren. Schon seit 2020 soll dort ein Spiel entstehen.

Es scheint, dass Sony wieder ein japanisches Studio etablieren möchte.

Einem aktuellen Gerücht zufolge ist Sony damit beschäftigt, in Japan ein neues Studio aufzubauen. Und offenbar hat der PS5-Hersteller große Ambitionen. Entstehen sollen in diesem Studio AAA-Projekte, die sich auf Augenhöhe mit den großen Spielen von Capcom, Konami oder Square Enix befinden, darunter „Resident Evil“, „Monster Hunter“, „Devil May Cry“ oder „Metal Gear“.

Davon berichtet ein PlayStation-Insider, der auch die Übernahme von Housemarque durch Sony vor der Ankündigung durchsickern ließ. Angeblich werden die Pläne schon seit Anfang 2020 umgesetzt – also in einem Zeitraum, bevor Sonys Japan-Studio geschlossen wurde. Auch ein erstes Spiel soll sich in der Entwicklung befinden.

Erfahrene Entwickler angeheuert

Laut Insider möchte Sony im neuen Studio Spiele entwickeln, die sowohl in Japan als auch weltweit zu großen Hits werden können. Um dies zu erreichen, wurden erfahrene Entwickler aus Capcoms „Resident Evil“-Team sowie Entwickler von Square Enix und Konami angeheuert.

„Dieses Studio ist im Wesentlichen mit Microsofts ‚Initiative‘ vergleichbar. Und anscheinend möchte Sony, dass dieses Studio große Hits entwickelt, die sowohl in Japan als auch im Westen erfolgreich sind“, so der Insider.

Eine andere Quelle deutet darauf hin, dass Sony plant, sowohl das neue Studio als auch das Projekt in den „kommenden Monaten“ anzukündigen. Informationen zum Debüt-Projekt liegen noch nicht vor.

„An welchem Spiel sie arbeiten, hat mir die Quelle nicht verraten. Aber anscheinend arbeitet Sony seit Anfang 2020 daran und plante bereits die Schließung des Japan Studios“, so der Reddit-User weiter. „Anscheinend befindet sich das Spiel noch in der frühen Entwicklungsphase und es werden Mitarbeiter eingestellt.“

Meldungen zum Japan Studio:

Auch wenn der Insider sehr überzeugt von seinen Informationen ist, versteht es sich von selbst, dass sie bis zur offiziellen Ankündigung alles andere als bestätigt sind.

Doch auch Hermen Hulst, der Leiter der PlayStation Studios, betonte in der Vergangenheit, dass Sony weiterhin in japanische Spielestudios investiert. Ob er mit dieser Aussage bereits auf das neue Studio anspielte, ist nicht bekannt. Sie steht jedoch im Einklang mit dem jüngstem Vorstoß in Bezug auf Spiele aus japanischen Studios.

