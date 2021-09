Detroit Become Human: Vierter geplanter Protagonist sorgte intern für Kontroversen – Gerücht

"Detroit: Become Human" soll intern für reichlich Wirbel gesorgt haben.

Mittlerweile sind seit dem Release von „Detroit: Become Human“ mehr als zwei Jahre ins Land gezogen und die verantwortlichen Entwickler von Quantic Dream sind längst mit neuen Projekten beschäftigt.

Unter diesen soll sich unter anderem ein „Star Wars“-Abenteuer befinden, das bisher allerdings nicht von offizieller Seite bestätigt wurde. Selbiges gilt für die Aussagen des als verlässliche Quelle geltenden Industrie-Insiders Tom Henderson, der berichtet, dass „Detroit: Become Human“ ursprünglich mit einem vierten Protagonisten aufwarten sollte. Doch warum wurde dieses Vorhaben nicht in die Tat umgesetzt?

Wie Henderson ausführte, sollten wir es bei dem vierten Hauptcharakter von „Detroit: Become Human“ mit einem blonden Androiden mit großen Brüsten zu tun haben, der sich als Prostituierte verdingt. Ein Charakter-Entwurf, der den Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment offenbar alles Andere als zusagte. Ganz im Gegenteil: Laut Henderson soll der besagte Androide intern für reichlich Wirbel gesorgt haben.

Zum Thema: Star Wars: Erste unbestätigte Gameplay-Details zum Projekt von Quantic Dream

Demnach lehnte Sony Interactive Entertainment den Charakter-Entwurf nicht nur ab. Gleichzeitig soll es dem Unternehmen nach den hitzigen Diskussionen um den Charakter darum gegangen sein, „Detroit: Become Human“ so schnell wie möglich zu veröffentlichen, um den Deal mit Quantic Dream, der sich aus den drei Spielen „Heavy Rain“, „Beyond: Two Souls“ und eben „Detroit: Become Human“ zusammensetzte, abzuschließen.

Eine Entwicklung, die laut Henderson möglicherweise dazu führte, dass die Arbeiten an einem vierten gemeinsamen Projekt, das unter anderem auf eine offenere Welt setzte, eingestellt wurden. Da sich bisher weder Sony Interactive Entertainment noch Quantic Dream zu den Angaben von Tom Henderson äußern wollten, sollten diese vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

Detroit: Become Human originally had 4 protagonists, with the fourth protagonist being a „whore android“ that had blonde hair and huge boobs… I’m not joking.

This fourth protagonist and some of the scenarios with it resulted in Sony wanting to wrap up the 3 game deal ASAP.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 23, 2021