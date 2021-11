PS5: Hacker melden ersten Durchbruch

Es scheint, dass Hacker Fortschritte bei der Umgehung der Sicherheitsmechanismen der PlayStation 5 gemacht haben. Die Hackergruppe Fail0verflow meldete heute, dass sie die PS5-Root-Keys, die zur Entschlüsselung der PS5-Firmware verwendet werden, ausfindig machen und darauf zugreifen konnte, wodurch sie der Installation von nicht von Sony autorisierter Software einen Schritt näherkam.

„Wir haben alle (symmetrischen) PS5-Root-Keys“, teilte Fail0verflow heute in einem Tweet mit. „Sie können alle mit Software bezogen werden – einschließlich des Root-Schlüssels für jede Konsole, wenn man genau hinschaut!“

Translation: We got all (symmetric) ps5 root keys. They can all be obtained from software – including per-console root key, if you look hard enough! https://t.co/ulbq4LOWW0

