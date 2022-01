Xbox Series X/S: Konsolen-Duo knackt in Großbritannien die Millionenmarke

Die beiden Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S konnten in Großbritannien einen weiteren Meilenstein hinter sich lassen. Das recht ungleiche Duo knackte dort die Millionenmarke. Welcher Anteil dem jeweiligen Modell zugeschreiben werden kann, ist offen.

Der vergangene Dezember war für die beiden Microsoft-Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S in Großbritannien ein erfolgreicher Monat, wie sich den aktuellen Daten der GfK entnehmen lässt.

Plattfortformübergreifend wurden in den rund vier Wochen in dieser Region 560.000 Konsolen verkauft. Und während die Nintendo Switch mit einem Anstieg von sechs Prozent gegenüber den bereits beeindruckenden November-Verkäufen punkten und die Hardware-Charts dominieren konnte, erreichten die neuen Xbox-Konsolen einen neuen Meilenstein.

Die Xbox Series X und Series S waren im Dezember zusammengerechnet die zweitmeistverkauften Konsolen in Großbritannien. Verzeichnet wurde ein enormer Anstieg der Verkäufe um 108 Prozent gegenüber dem Vormonat. Zugleich war es der bisher erfolgreichste Monat für das Duo in Großbritannien und er übertraf sogar das Ergebnis bei der Einführung der New-Gen-Hardware im November 2020. Zusammengerechnet wurden beiden Geräte in Großbritannien bisher mehr als eine Million mal verkauft.

Die PS5 landete im Dezember zwar hinter ihren Konkurrenten auf dem dritten Platz, konnte aber dennoch einen soliden Monat hinlegen, in dem die Verkaufszahlen im Vergleich zum November um 28 Prozent stiegen.

Verfügbarkeit limitiert den Absatz

Zu beachten ist, dass die aktuellen Absatzzahlen keine aussagekräftigen Hinweise auf den Verlauf der neuen Konsolengeneration liefern. Denn im Grunde wird im Fall der PS5 und Xbox Series X zügig das abverkauft, was in den Regalen der Händler liegt. Nach wie vor übersteigt die Nachfrage das Angebot deutlich, wobei die Situation bei der PS5 deutlich angespannter zu sein scheint. Usermeldungen zufolge taucht die Xbox Series X hingegen regelmäßig im lokalen Handel auf.

Ebenfalls muss beachtet werden, dass die Absatzzahlen der Xbox Series X und Xbox Series S zusammengefasst werden, auch wenn es sich hinsichtlich der Leistung und Ausstattung um sehr unterschiedliche Konsolen handelt. Vor allem die Produktionskapazitäten der Xbox Series S scheinen die gemeinsamen Verkaufszahlen zu beflügeln. „Durch die erhöhte Produktion der S konnten mehr Xboxen in die Regale gestellt werden als nur von der X“, so ein Analyst.

Letztendlich scheint die Doppelveröffentlichung aufzugehen: Kürzlich betonte der Xbox-Chef Phil Spencer, dass das Xbox Series X/S-Duo weiterhin die Verkäufe aller bisherigen Xbox-Konsolen übertrifft. Unbestätigten Schätzungen zufolge kommen die beiden Konsolen auf eine Auslieferungszahl von weltweit 12 Millionen Exemplaren.

Xbox Series S zum Rabattpreis

Wie sich diese Auslieferungen auf die einzelnen Konsolen aufteilen, ist nicht bekannt. Auffällig ist allerdings: Viele der ausgelieferten Xbox Series S-Konsolen scheinen länger in den Regalen der Händler zu verweilen. Eine deutliche Preissenkung bei Amazon, wo die Xbox Series S momentan für 269 Euro angeboten wird, lässt erahnen, dass die Nachfrage unterhalb der angegebenen Auslieferungsmenge liegt. Im Rahmen des Weihnachtsgeschäftes blieb sie für viele New-Gen-Kunden allerdings die einzige Wahl.

