AC Valhalla – Die Zeichen Ragnaröks: Die ersten 15 Minuten im Video

In dieser Woche erscheint mit "Die Zeichen Ragnaröks" die neueste Erweiterung des Action-Rollenspiels "Assassin’s Creed Valhalla". Dank eines frisch veröffentlichten Gameplay-Videos können wir schon heute einen Blick auf die ersten 15 Minuten.

In dieser Woche dürfen sich alle Spieler und Spielerinnen auf die nächste große Erweiterung zum Action-Rollenspiel „Assassin’s Creed Valhalla“ freuen.

Diese trägt den Namen „Die Zeichen Ragnaröks“ und versteht sich laut offiziellen Angaben mit einer Spielzeit von 35 bis 40 Stunden als das bisher umfangreichste Add-on der Seriengeschichte. Kurz vor dem Release der Erweiterung erreichte uns ein Gameplay-Video, das von den US-Kollegen von IGN zur Verfügung gestellt wurde und uns einen Blick auf die ersten 15 Minuten von „Die Zeichen Ragnaröks“ ermöglicht. Wer sich auf die in Kürze erscheinende Erweiterung einstimmen möchte, sollte also einen Blick riskieren.

Das Ende der Nordischen Götterwelt?

Wie es der Name der Erweiterung bereits andeutet, rückt „Die Zeichen Ragnaröks“ den drohenden Untergang der nordischen Götterwelt in den Mittelpunkt. Euch verschlägt es in die Neun Reiche der Mythologie des Nordens, die sich mit einer Invasion des Königreichs von Frost und Flammen konfrontiert sehen. Gleichzeitig steht das Reich der Zwerge vor dem endgültigen Zerfall, während Odins geliebter Sohn Badr vom unsterblichen Feuerriesen Surut entführt wurde.

Nun liegt es an euch, die dunklen Mächte aufzuhalten und den drohenden Untergang der nordischen Götterwelt abzuwenden. „Entfessele neue göttliche Kräfte und begib dich auf eine erbitterte Mission in einer atemberaubenden Welt. Schließe eine legendäre Wikingersaga ab und rette deinen Sohn, während der Untergang der Götter droht“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Assassin’s Creec Valhalla: Die Zeichen Ragnaröks“ erscheint am morgigen Donnerstag, den 10. März 2022 für den PC, Stadia, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Der Preis liegt bei knapp 40 Euro.

