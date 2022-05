Unreal Engine 5: Extrem realistische Tech-Demo versetzt Gamer ins Staunen

Eine nahezu fotorealistische Nachbildung des Etchu-Daimon-Bahnhofs sorgt für Begeisterung im Netz. Erstellt wurde sie vom 3D-Artist Lorenzo Drago, der für dieses Projekt auf die Unreal Engine 5 zurückgegriffen hat.

Täuschend echte Beleuchtung dank Lumen

Drago hat die Beleuchtung mit Lumen erstellt, dem standardmäßigen Beleuchtungssystem der Engine. Auf das virtualisierte Geometriesystem Nanite wurde jedoch verzichtet. Der Artist war für die gesamte Modellierung, Texturierung und Animation zuständig. Lediglich das Blattwerk stammt von Quixel Megascans, worunter ihr euch eine Bibliothek aus 3D-Assets vorstellen könnt.

Es scheint, dass die Aufnahmen mit einer Handkamera aufgenommen wurden. Um diesen Eindruck zu vermitteln, hat Drago Echtzeit-VR-Tracking eingesetzt. Selbst vor Ort war der 3D-Artist übrigens nie. Stattdessen hat er über die »Substance Painter«-Software echte Fotos nachgebildet. Um Photogrammetrie-Modelle handelt es sich also nicht.

Menschen sind in der Tech-Demo keine zu sehen, weil dem Ersteller dafür schlichtweg die Zeit fehlte. Drago hat sich lieber darauf konzentriert, so nah wie möglich an den Fotorealismus heranzukommen.

Das unten eingebundene Video verdeutlicht, welch immenes Potenzial die Spiel-Engine von Epic Games besitzt. In den nächsten Jahren ist allerdings nicht mit Titeln zu rechnen, die über eine derart realistische Grafik verfügen. Bis Videospiele sich nicht mehr von der Realität unterscheiden lassen, ist es aber nur noch eine Frage der Zeit.

Die beeindruckende UE5-Tech-Demo:

