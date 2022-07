Elden Ring: Spieler erreicht die maximale Spielzeit von 999 Stunden

FromSoftwares „Elden Ring“ hat eine massive offene Spielwelt, die mit vielen Geheimnissen aufwartet. Spieler müssen zudem nicht einmal alle Bosse besiegen, um das Rollenspiel abschließen zu können. Alleine dadurch besitzt der Titel einen hohen Wiederspielwert.

Ein Fan kann sich jedoch scheinbar kaum von den Zwischenlanden losreißen. Er hat kürzlich die maximale Spielzeit erreicht, die im Menü von „Elden Ring“ angezeigt werden kann.

Über 999 Spielstunden und trotzdem fehlen noch Quests

Auf Reddit hat der Nutzer „JayzRebellion15“ kürzlich einen Screenshot aus seinem „Elden Ring“-Menü geteilt. Darauf zu sehen ist sein schmucker Charakter „Richter Belmont“, der mit einem Level von 648 glänzen kann. Doch viel interessanter ist seine Spielzeit, die auf dem Bild mit 999 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden angegeben wird.

Dies scheint die maximale Spielzeit zu sein, die in „Elden Ring“ angezeigt werden kann. Ob die Zeit im Menü auch noch weiterläuft, wurde der Nutzer auf Reddit gefragt. „JayzRebellion15“ antwortete, dass sich die interne Uhr im Spiel einfach weigert, die 999:59:59-Marke zu überschreiten.

Er habe sehr viele Reddit-Posts und YouTube-Videos über „Elden Ring“ gemacht, erklärt „JayzRebellion15“ seine hohe Spielzeit. Er sei nun im „Club New Game+++“, schreibt er weiter. Er habe das Spiel auf der Xbox One gespielt und alle Erfolge sowie einen Großteil der Spielzeit in seinem Urlaub angesammelt. Lustigerweise habe er so viel Zeit in das Spiel gesteckt, jedoch noch immer nicht alle Quests gefunden, erzählt der Nutzer weiter.

Mehr zum Thema:

Zuletzt hatte FromSoftwares Hidetaka Miyazaki bestätigt, dass das Studio derzeit an mehreren neuen Projekten arbeitet. Durch eine gezielte Vergrößerung des Entwicklerteams sei es dem japanischen Studio möglich gewesen, neben „Elden Ring“ auch an weiteren Projekten zu arbeiten. Nicht nur Miyazaki ist dabei an den Arbeiten beteiligt. Neben ihm ist jeweils ein anderer Game-Director für die kommenden Titel verantwortlich.

