Metal Gear Solid: Entfernte Spiele sollen in die Download-Stores zurückkehren

In diesem Jahr feiert die "Metal Gear"-Franchise ihren 35. Geburtstag. Wie Konami bekannt gab, möchte das Unternehmen das Jubiläum nutzen, um ältere "Metal Gear Solid"-Titel, die in der Vergangenheit aus den Download-Stores verschwanden, zurückzubringen.

Bekanntermaßen feiert die „Metal Gear"-Franchise in diesem Jahr ihr 35. Jubiläum, das die Verantwortlichen von Konami entsprechend feiern werden.

Wie es in einer aktuellen Mitteilung an die Community heißt, möchte Konami den 35. Geburtstag der Franchise unter anderem nutzen, um ältere „Metal Gear Solid“-Titel, die in der Vergangenheit aus den gängigen Download-Stores entfernt wurden, wieder zur Verfügung zu stellen. Konkrete Namen nannte der Publisher hier nicht. Allerdings wurden im vergangenen Jahr sowohl „Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty“ als auch „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ aufgrund von lizenztechnischen Gründen aus den Download-Stores entfernt. Gut möglich also, dass sich Konami auf diese beiden Klassiker bezieht.

„Die Metal Gear-Reihe, die am 13. Juli 1987 auf den Markt kam, feiert heute ihr 35-jähriges Jubiläum. Die Vorbereitungen für die Wiederaufnahme des Verkaufs von Spielen, die vorübergehend entfernt wurden, haben begonnen“, so Konami.

Laufen die Arbeiten an mehreren Remakes?

In den vergangenen Monaten hielten sich recht hartnäckig das Gerücht, dass sich derzeit gleich mehrere Remakes zu klassischen „Metal Gear Solid“-Abenteuern in Entwicklung befinden. Darunter eine technisch überarbeitete Neuauflage von „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“, die sich seit einer Weile beim in Singapur ansässigen Entwicklerstudio Virtuos in Arbeit befinden könnte. Dies ließen zumindest verschiedene Stellenausschreibungen des Studios und die Lebensläufe diverser Angestellter von Virtuos vermuten.

Darüber hinaus wurde in der Vergangenheit berichtet, dass Konami und ein nicht näher genanntes Studio an einem groß angelegten Remake zum originalen „Metal Gear Solid“ aus dem Jahr 1998 arbeiten. Dies wollten sowohl der Youtube-Kanal „RedGamingTech“ als auch der Industrie-Insider „AccountNGT“ in Erfahrung gebracht haben, die mit ihren Aussagen und Vorhersagen in der Vergangenheit meist richtig lagen.

Die Verantwortlichen von Konami selbst wollten sich zu den Gerüchten um die möglichen Remaster beziehungsweise Remakes zu den ausgewählten „Metal Gear Solid“-Titeln bisher nicht äußern.

