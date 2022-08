Gotham Knights: Gameplay-Video zeigt die ersten 16 Minuten

"Gotham Knights" kommt im Oktober für Konsolen und PC auf den Markt. Was euch nach dem Launch erwartet, zeigt ein Gameplay-Video, das die erste Viertelstunde des Titels vorstellt.

Nachdem zu „Gotham Knights“ in den vergangenen Wochen mehrere Trailer veröffentlicht wurden, folgte heute ein längeres Gameplay-Video. Nach dem Start des Clips, der unterhalb dieser Zeilen eingebettet ist, können die ersten 16 Minuten des Titels erlebt werden. Veröffentlicht wurde das Video von IGN.

Vorbestellungen möglich, aber keine Last-Gen-Version

Nach dem Start des Videos zu „Gotham Knights“ könnt ihr zunächst einen Blick auf die wichtigsten Charaktere werfen, bevor es zum düsteren Schauplatz des Geschehenes geht, auf dem zunächst Batgirl ihre Fähigkeiten unter Beweis stellt. Auch dem einen oder anderen Widersacher geht es in den ersten Spielminuten an den Kragen.

Während der Lauch von „Gotham Knights“ in greifbare Nähe rückt, müssen sich Besitzer der Last-Gen-Konsolen damit arrangieren, dass sie leer ausgehen werden. Die Entwickler begründeten diese Entscheidung in einem kürzlich veröffentlichten Statement.

Besitzer der New-Gen-Konsolen können die Standardversion von „Gotham Knights“ für 74,99 Euro vorbestellen. Ebenfalls wird eine Deluxe Edition angeboten, die mit fast 100 Euro zu Buche schlägt. Neben dem Hauptspiel umfasst die erweiterte Fassung den herunterladbaren Inhalt „Visionärspaket“ mit exklusiver Ausrüstung, kosmetischen Items und dem „Of-the-Future“-Anzugsstil aus der Zeichentrickserie „Batman of the Future“.

Wollt ihr hingegen Einzelheiten zur 300 Euro teuren Collector’s Edition erfahren, dann werdet ihr hier fündig.

Weitere Meldungen zu Gotham City:

Veröffentlicht wird „Gotham Knights“ am 25. Oktober 2022 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Spieler in Russland gehen offenbar leer aus. Berichten zufolge wurde die Lokalisierung für diesen Markt eingestellt. Weitere Meldungen zu „Gotham Knights“ sind in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst. Hier das neue Gameplay-Video:

Weitere Meldungen zu Gotham Knights.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren