Ubisoft Forward 2022: Zuschauer werden mit Gratis-Items belohnt

In dieser Woche strahlt Ubisoft die diesjährige Forward-Show aus, in deren Rahmen das Unternehmen mehrere der kommenden Spiele vorstellen möchte.

Das Event kann auch in diesem Jahr live über das Internet verfolgt werden, allerdings zu einer vielleicht ungünstigen Zeit. Am kommenden Samstag soll die Show um 21 Uhr beginnen.

Vor dem Hauptevent möchte Ubisoft eine Preshow veranstalten, die um 20:35 Uhr starten wird. Darin wird der Publisher Informationen zu den neusten Seasons, Charakteren und Inhalten von „Brawlhalla“, „For Honor“, „The Crew 2“, „Anno 1800“ und weiteren Spielen präsentieren.

Nachfolgend haben wir die wichtigsten Details zusammengefasst:

Ubisoft Forward 2022:

Start der Preshow: 20:35 Uhr

Start der Hauptshow: 21 Uhr

Livestream über Twitch und Youtube

Während des Hauptevents von Ubisoft Forward gibt es Neuigkeiten zu Spielen wie „Spielen Mario + Rabbids Sparks of Hope“ und „Skull and Bones“. Ebenfalls kommt es zu einer „Assassin’s Creed“-Präsentation, in der Ubisoft über die Zukunft der Reihe sprechen möchte. Schon in der vergangenen Woche wurde bestätigt, dass ein neues Spiel namens „Assassin’s Creed Mirage“ in Arbeit ist. Auch „The Division Heartland“ könnte einen Auftritt haben.

Stream-Zuschauer werden belohnt

Falls ihr am Samstagabend nichts besseres zu tun habt, könnt ihr den Stream von Ubisoft über Twitch verfolgen und euch belohnen lassen.

„Alle, die auf Twitch zuschalten, können Twitch-Drops für mehrere Spiele verdienen, indem sie die Show auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Ubisoft oder bei offiziellen Co-Streamer anschauen“, so Ubisoft dazu. Vergeben werden dabei die folgenden Items:

15 Minuten Zuschauen und das „Abzeichen des Vertrauten“ in Skull and Bones verdienen

30 Minuten Zuschauen und den „Explosives Detail“-Talisman in Rainbow Six Siege verdienen

45 Minuten Zuschauen und den kosmetischen Gegenstand „RC22-Original“ in Roller Champions verdienen

60 Minuten Zuschauen und den „Sphinx“-Tattoo-Satz in Assassin’s Creed Valhalla verdienen

Falls ihr euch Ubisoft Forward am Samstag nicht anschauen könnt: Die wichtigsten Ankündigungen und Informationen findet ihr zeitnah bei uns im Newsstream.

