Marvel’s Spider-Man Miles Morales: Teaser-Trailer zur PC-Version veröffentlicht

Die PC-Version von "Marvel's Spider-Man: Miles Morales" zeigt sich in einem ersten Teaser-Trailer. Ein konkreter Termin steht jedoch noch nicht fest.

Im vergangenen Monat kamen PC-Spieler in den Genuss des Open-World Action-Adventures „Marvel’s Spider-Man Remastered“, das ursprünglich von Insomniac Games erschaffen wurde. Für die Portierung war dann wiederum Nixxes verantwortlich.

Der PC-Port zeigt sich erstmals

Da das Abenteuer bereits auf PlayStation 5 und PlayStation 4 mit „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ fortgesetzt wurde, stellt sich die Frage, wann der Ableger für den PC veröffentlicht werden wird. Nun hat Sony Interactive Entertainment einen ersten Teaser-Trailer zur PC-Fassung bereitgestellt.

Scheinbar werden einmal mehr einige technische Verbesserungen geboten, wobei unter anderem die Beleuchtung einen Schritt nach vorne zu machen scheint. Dementsprechend kann man gespannt sein, ob das Abenteuer wie schon „Marvel’s Spider-Man Remastered“ auf dem PC wird überzeugen können.

In „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ macht sich eine dunkle Bedrohung in Harlem breit, die Miles Morales‘ Nachbarschaft ins Chaos zu stürzen droht. Jedoch versucht der Teenager in die Fußstapfen seines Mentors Peter Parker zu schlüpfen und stellt sich den Gefahren. Schließlich folgt aus großer Kraft große Verantwortung.

Allerdings hat Sony Interactive Entertainment noch keinen offiziellen Erscheinungstermin für „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ bekanntgegeben. Es wurde nur bestätigt, dass die Veröffentlichung in diesem Herbst erfolgen soll. Hier ist erst einmal der neue Trailer:

