Metal Gear Solid 3: Weiterer Hinweis auf das Remake aufgetaucht?

In der Vergangenheit wurden die Entwickler von Virtuos immer wieder mit einem möglichen Remake zu "Metal Gear Solid 3: Snake Eater" in Verbindung gebracht. Ein kurzes Video des Studios sorgt für neue Spekulationen.

In den vergangenen Jahren erreichten uns immer wieder Gerüchte, in denen die Rede davon war, dass Konami neben der „Silent Hill“-Reihe auch die „Metal Gear Solid“-Franchise wiederbeleben möchte.

Nachdem Konami vor wenigen Tagen verschiedene neue „Silent Hill“-Projekte bestätigte, flammen nun die Spekulationen um ein mögliches Remake zu „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“, das sich bei Virtuos in Entwicklung befinden soll, neu auf. Verantwortlich dafür ist Virtuos‘ Niederlassung im kanadischen Montreal, die vor wenigen Tagen ein kurzes Video veröffentlichte, das sich auf das Art-Team konzentrierte.

In dem besagten Video, das über die Social-Media-Plattformen verbreitet wurde, ist am Arbeitsplatz eines Entwicklers das Buch „The Art of Metal Gear Solid“ zu sehen. Neu sind die Gerüchte um ein „Metal Gear Solid 3“-Remake von Virtuos nicht.

Mitarbeiter von Virtuos mit kryptischen Andeutungen

Bereits im vergangenen Jahr berichteten die englischsprachigen Kollegen von Videogames Chronicle, dass das 2004 im chinesischen Shanghai gegründete Studio an einem Remake zu „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ arbeitet. Nur kurz nach der Veröffentlichung des entsprechenden Berichts wandte sich ein anonym bleibender Mitarbeiter von Virtuos an Videogames Chronicle und bestätigte, dass das Studio in der Tat ein Remake zu einem nicht näher genannten Triple-A-Action-Titel entwickelt.

Laut seiner Beschreibung wird das Remake „[Triple-A] Quality Level Art“, 4K-Grafiken und „Set-Piece-Zerstörung“ bieten. Explizit erwähnt wurde der Name „Metal Gear Solid“ beziehungsweise „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ allerdings nicht. Recht wackligen Gerüchten zufolge, die in diesen Tagen kursieren, könnte das Remake auf den The Game Awards 2022 im Dezember angekündigt werden.

Bisher wollten sich allerdings weder Konami noch Virtuos zu den anhaltenden Gerüchten um die technisch überarbeitete Neuauflage zu „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ äußern.

