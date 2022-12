PS Plus Essential Januar 2023: Neuzugänge für PS4 und PS5 geleakt

Die PS Plus Essential-Spiele für Januar 2023 wurden geleakt. Falls sich die genannten Neuzugänge auch diesmal bestätigen, wandert unter anderem "Star Wars Jedi: Fallen Order" in den Besitz der Spieler.

Es ist wieder passiert: Während die Ankündigung der PS Plus Essential-Spiele für Januar 2023 erst in der kommenden Woche erwartet wird, kam es im Vorfeld zu einem Leak, der die mutmaßlichen Neuzugänge beim Namen nennt.

Der Dealabs-Benutzer billbil-kun, der seit mehr als einem Jahr fast jeden Monat die PlayStation Plus-Angebote vorhersagt, sorgte auch im Dezember für eine vorgezogene Vorschau auf die kommenden PS Plus-Titel.

PS Plus im Januar 2023

Sollte der Leaker erneut richtig liegen, handelt es sich bei den PS Plus Essential-Spielen im Januar 2023 um „Star Wars Jedi: Fallen Order“, „Fallout 76“ und „Axiom Verge 2“. Nachfolgend die (noch unbestätigte) Übersicht:

Star Wars Jedi: Fallen Order (PS5/PS4)

Veröffentlichung im November 2019

Metascore: 79

User-Score: 7,6

Preis im PlayStation Store: 49,99 Euro

Fallout 76 (PS4)

Veröffentlichung im November 2018

Metascore: 53

User-Score: 2,8

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Axiom Verge 2 (PS5/PS4)

Veröffentlichung im August 2021

Metascore: 75

User-Score: 5,7

Preis im PlayStation Store: 17,99 Euro

Offiziell angekündigt werden die PS Plus Essential-Spiele für Januar 2023 voraussichtlich am 28. Dezember 2022. An diesem Tag sollten Abonnenten zwischen 17 und 18 Uhr die Augen offenhalten.

Sofort freigeschaltet werden die Neuzugänge nicht. Stattdessen müssen sich Spieler, die in den Besitz der genannten Neuzugänge kommen möchten, eine weitere Woche bis zum 3. Januar 2023 gedulden. Zur Verfügung stehen werden die drei Spiele, sofern sich das heute Gerücht bestätigt, voraussichtlich bis zum 7. Februar 2023. An diesem Tag werden die nächsten PS Plus-Games der Essential-Stufe freigeschaltet.

In Anspruch genommen werden können die PS Plus Essential-Spiele von Abonnenten aller drei Stufen, also auch von Kunden, die Extra oder Premium abonniert haben. Allerdings enthalten die höherpreisigen Stufen weitere Vorteile, darunter eine Bibliothek mit Hunderten Spielen, in der sich die Spieler frei bedienen können, ohne die Monatsfrist einhalten zu müssen. Im Fall von Premium kommen die Klassikersammlung, das Streaming und die besonderen Anspielfassungen ausgesuchter Spiele hinzu.

PlayStation Plus schlägt abhängig von der Gewählten Stufe mit 60 bis 120 Euro pro Jahr zu Buche. Was die einzelnen Optionen im Detail zu bieten haben, ist in der hier verlinkten Meldung zusammengefasst.

