GenDesign: Neues Projekt des Shadow of the Colossus-Machers soll 2023 endlich gezeigt werden

GenDesign war auch für "The Last Guardian" verantwortlich.

Nachdem Stellenausschreibungen des japanischen Studios bereits Ende 2017 auf neues Projekt von GenDesign hindeuteten, kündigten die Verantwortlichen den namenlosen Titel wenige Monate später offiziell an.

Seinerzeit hofften viele Spieler und Spielerinnen, dass das neue Projekt von GenDesign schneller erscheinen wird als beispielsweise „The Last Guardian“, das unter dem Strich rund zehn Jahre auf sich warten ließ. Erfüllen sollte sich diese Hoffnung allerdings nicht. Stattdessen vergingen in der Zwischenzeit knapp fünf Jahre, ohne dass es etwas Konkretes zum neuen Titel von GenDesign zu sehen gab.

Wie Fumito Ueda, der kreative Kopf hinter „The Last Guardian“ und „Shadow of the Colossus“, gegenüber der Famitsu versicherte, soll die Wartezeit der Anhängerschaft aber bald ein Ende haben. Demnach plant sein Studio, das mysteriöse Projekt im Laufe des kommenden Jahres endlich zu enthüllen.

Was ist über den Titel bekannt?

Einen möglichen Zeitraum für die Präsentation des Titels nannte Ueda allerdings nicht. Was es mit dem nächsten Projekt von GenDesign spielerisch auf sich haben wird, ist ebenfalls noch unklar. Im Jahr 2017 deutete Fumito Ueda unter anderem an, dass genau wie bei „Shadow of the Colossus“ auf eine offene Spielwelt gesetzt werden könnte, die den Spieler beziehungsweise die Spielerin mit spannenden Geschichten und Geheimnissen konfrontiert.

Im Sommer 2018 wiederum hieß es, dass nicht mit einem Indie-Titel gerechnet werden sollte. Stattdessen werde sich der Aufwand hinter dem Projekt mit den bisherigen Werken von GenDesign vergleichen lassen. „Was wir jetzt machen, macht nicht den Anschein eines Indie-Spiels. Letztendlich haben wir das Ziel, etwas in der Größe von Ico, Shadow of the Colossus oder The Last Guardian zu erschaffen“, so das Studio dazu.

Zudem wurde damals darauf hingewiesen, dass wir nicht von einem Sequel zu „Shadow of the Colossus“ oder „The Last Guardian“ ausgehen sollten. Stattdessen basiert das neue Werk von GenDesign auf einer komplett neuen Marke.

