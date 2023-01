PSVR2: Sonys Pressekonferenz auf der CES findet heute Nacht statt

Am morgigen Donnerstag startet in Las Vegas die Consumer Electronics Show. Es handelt sich um die größte Technikmesse der Welt, weshalb jede Menge interessante Hardware-Präsentationen zu erwarten sind. Und nach den Corona-Einschränkungen in den Vorjahren fällt die genutzte Fläche um etwa 70 Prozent größer aus.

Hier wird unter anderem Sony eine Pressekonferenz abhalten, dessen Fokus schon bekannt ist: PlayStation VR2.

Nach mitteleuropäischer Zeit geht der Stream am 5. Januar um 2:00 Uhr los. In der kommenden Nacht könnt ihr also live dabei sein.

Auch in der Vergangenheit war der japanische Elektronikkonzern auf der CES vertreten. 2022 ging es um technische Details zur VR-Brille, während 2020 der PS5-Schriftzug enthüllt wurde.

Jedenfalls werden abgesehen von Sonys VR-Brille verschiedenste Technik-Trends vorgestellt. Erwähnenswert sind hier Künstliche Intelligenz, das MetaVerse und Autonomes Fahren.

Das Ende der Chipkrise naht

Im Übrigen geht der Marktforscher Steve Koenig von einem Ende der Chipkrise in diesem Jahr aus. Das teilte er im Vorfeld der Technikmesse mit. In naher Zukunft sollen die Leute nicht mehr von einem Mangel an Chips, sondern vielmehr einem Überangebot betroffen sein.

Bis die innovative VR-Brille in den Handel kommt, dauert es nicht mehr lang: Als Veröffentlichungstermin gab Sony den 22. Februar dieses Jahres an. Wer sich für den Kauf entscheidet, muss tief in die Tasche greifen. Schließlich ist PSVR2 mit 599 Euro alles andere als günstig. Der Besitz einer PS5 wird vorausgesetzt.

