PS5: Discord-Sprachchat nähert sich offenbar der Freischaltung

Viele Spieler warten auf die Integration des Discord-Sprachchats in die PS5. Während der offizielle Termin noch aussteht, gibt es Hinweise auf vorbereitende Maßnahmen.

Die Integration des Discord-Sprachchats in die PS5 könnte bevorstehen. Dies lässt ein Datamining des neuesten App-Builds von Discord vermuten. Darin wurden zahlreiche Dateieinträge entdeckt, die auf die Voice-Chat-Integration verweisen.

In einem der Datenabschnitte heißt es explizit: „Wir haben neue Funktionen für PS5-Benutzer. Du kannst dich mit Discord-Freunden unterhalten, während du Spiele mit Voice-Chat spielst.“ Ebenfalls wurden Bilder bereitgestellt, die diese Änderungen widerspiegeln, was darauf hindeutet, dass die Änderungen eher früher als später in der App auftauchen werden.

Integration könnte mit Update 7.00 erfolgen

Sony und Discord wollten bisher nicht bestätigen, wann der Voice-Chat ein Teil der PS5 wird. Spekulationen zufolge könnte die Sprachintegration jedoch am 8. März 2023 kommen, da zu diesem Zeitpunkt die Discord-Version 7.00 veröffentlicht werden soll.

Die Partnerschaft zwischen Sony und Discord wurde schon im Jahr 2021 angekündigt und es folgte eine App mit ersten Verknüpfungen. „Schon bei unserem ersten Gespräch mit den Mitbegründern Jason Citron und Stan Vishnevskiy war ich von ihrer lebenslangen Liebe zum Gaming und der gemeinsamen Leidenschaft unserer Teams inspiriert, Freunde und Communities auf neue Weise zusammenzubringen“, so Sonys Jim Ryan damals.

Ziel von PlayStation sei es, die Discord- und PlayStation-Erlebnisse auf Konsolen und Mobilgeräten näher zusammenzubringen, damit „Freunde, Gruppen und Communities zusammen abhängen, Spaß haben und einfacher kommunizieren können, während sie gemeinsam Spiele spielen“.

Während Xbox-Spieler die Voice-Chat-Integration bereits im Juli des vergangenen erhielten, fehlt die Funktion auf der PS5 weiterhin. Momentan können Spieler lediglich ihre PSN-Konten mit Discord verknüpfen und ihre PlayStation-Spielaktivitäten in ihrem Discord-Benutzerprofil anzeigen.

Discord wurde 2015 als eine Plattform für Videospieler gegründet. Im weiteren Verlauf erfolgte ein Anstieg auf 140 Millionen monatliche Nutzer. Auf der Plattform finden Teilnehmer zahlreiche Communities, die sich einer Reihe von Themen rund um das Gaming und darüber hinaus widmen. Das heißt, Discord richtet sich längst nicht mehr nur an Videospieler.

