PS5: Firmware-Update 7.00 mit Cloud-Streaming für PS5-Titel? Beta-Test laut Insider in Kürze

Wie der in der Regel gut informierte Industrie-Insider Tom Henderson berichtet, wird bereits in Kürze ein Beta-Test zur PlayStation 5-Firmware 7.00 starten. Mit dieser soll eine Cloud-Streaming-Funktion für PlayStation 5-Titel Einzug halten.

In den vergangenen Monaten machten immer wieder Gerüchte um die PlayStation 5-Firmware 7.00 die Runde. Unter anderem wurde spekuliert, dass die vollständige Integration des Voice-Chat-Programms Discord ein Bestandteil der neuen Firmware sein könnte.

Für neuen Gesprächsstoff sorgt in diesen Tagen der bekannte Industrie-Insider Tom Henderson, der sich in der Vergangenheit immer wieder als verlässliche Quelle einen Namen machte. Wie Henderson berichtet, wird mit dem Firmware-Update auf die Version 7.00 die Cloud-Streaming-Funktion von PlayStation Plus Premium ausgebaut.

Bekanntermaßen ermöglicht es euch diese, Spiele der originalen PlayStation, der PlayStation 2, der PlayStation 3 oder der PlayStation Portable über die Cloud zu streamen. Laut Henderson wird diese Funktion mit der Veröffentlichung der Firmware 7.00 durch die PlayStation 5 erweitert.

Release der neuen Firmware im März?

Um das Streaming von PlayStation 5-Titeln über die Cloud vor der offiziellen Veröffentlichung der neuen Firmware auf Herz und Nieren zu testen, wird laut Henderson schon in ein paar Tagen ein Beta-Test zur PS5-Firmware 7.00 an den Starrt gebracht. Weiter berichtet Henderson unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, dass die Discord-Applikation im Rahmen des Beta-Tests nicht zur Verfügung stehen wird.

Stattdessen soll der Fokus voll und ganz auf der Cloud-Streaming-Funktion für PlayStation 5-Titel liegen, die sich laut Hendersons Quellen seit einiger Zeit in Entwicklung befindet und intern unter dem Codenamen „Cronus“ entstand. Die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment wollten die Angaben von Henderson bisher nicht kommentieren.

Da Microsoft in der näheren Vergangenheit aktiv daran arbeitete, die eigene Cloud-Gaming-Präsenz auszubauen, um den Xbox Game Pass und dessen Inhalte auf möglichst vielen Plattformen anzubieten, dürfte ein solcher Schritt für Sony Interactive Entertainment allerdings Sinn machen, um dem Konkurrenten aus Redmond in diesem Bereich nicht kampflos das Feld zu überlassen.

