The Last of Us Part I: Ab sofort für PC erhältlich – Launch-Trailer & Funktionen

Das "The Last of Us"-Remake ist jetzt auf Steam und im Epic Games Store verfügbar. Worauf sich die PC-Spieler freuen dürfen, zeigt kurz und bündig der Launch-Trailer von Sony.

Mit etwas Verspätung hat es das „The Last of Us Part I“ auf den PC geschafft. Wer keine PS5 besitzt oder das epische Abenteuer noch einmal mit besserer Technik erleben möchte, kann jetzt die PC-Fassung erwerben.

Der GOTY-Gewinner erstmals auf dem PC

„Erleben Sie die emotionale Geschichte und die unvergesslichen Charaktere in The Last of Us™, dem Gewinner von über 200 Auszeichnungen für das Spiel des Jahres, zum ersten Mal auf dem PC“, wird von offizieller Seite mitgeteilt.

Sowohl auf Steam als auch im Epic Games Store könnt ihr das Action-Adventure kaufen. Auf beiden Vertriebsplattformen liegt der Preis bei 59,99 Euro.

Möchtet ihr die Deluxe Edition mit zusätzlichen Inhalten, zahlt ihr 69,99 Euro. Zum Inhalt gehören nützliche Fähigkeiten und Verbesserungen sowie diverse Waffenskins. Auch ein Gameplay-Modifikator für die Sprengpfeile, ein Dunkelblau-Filter und der Schnelllauf-Modus ist mit dabei.

Habt ihr wiederum Interesse an der physischen Firefly Edition, müsst ihr 109,99 Euro hinblättern. Eine CD ist in der limitierten Steelbox nicht enthalten, dafür aber die „The Last of Us: American Dreams“-Comics, Bonus-Zusätze und ein paar Waffenteile.

Die verfügbaren Einstellungen

Welche Specs ihr erfüllen müsst, verkündete Sony Anfang des Monats. Auch die Funktionen sind seitdem bekannt: Die beiden Upscaling-Technologien AMD FSR 2.2 und NVIDIA DLSS Super Resolution stehen zur Auswahl. Bei den Bildformaten dürft ihr euch neben 16:9 zwischen 21:9 Ultrawide und 32:9 Super Ultrawide entscheiden. Zusätzlich gibt es Optionen bezüglich Vsync und Framerate-Begrenzungen.

Falls ihr einen DualSense-Controller im Haus habt, könnt ihr problemlos damit spielen. Dafür benötigt ihr nur ein einfaches USB-C-Kabel. Wer hingegen mit Maus und Tastatur spielt, profitiert von mehreren Anpassungsoptionen. Enthalten ist übrigens ein adaptiver Modus, der Tastatur- und Gamepad-Befehle miteinander verbindet.

Das Feedback der PS5-Spieler hat dem zuständigen Entwicklerteam geholfen, sinnvolle Verbesserungen und Bugfixes durchzuführen. So kam eine noch reibungslosere Spielerfahrung zustande.

Den Permadeath-Modus aus der PS5-Version müsst ihr ebenfalls nicht vermissen. Des Weiteren hat Naughty Dog einen Speedrun-Modus bestätigt.

