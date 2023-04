PS5: System-Update 23.01-07.20.00 zum Download – Changelog

Sony hat das PS5-System-Update 23.01-07.20.00 veröffentlicht, mit dem weitere Änderungen an der Konsole vorgenommen werden. Der Changelog verrät in groben Zügen, was sich getan hat.

Wie bei vielen anderen Zwischen-Updates dieser Art werden mit der neusten Firmware-Aktualisierung lediglich kleinere Optimierungen vorgenommen. Mit dabei ist die berühmte Verbesserung der Leistung und Stabilität, die im Grunde nicht näher genannte Systemverbesserungen im Hintergrund beschreibt.

Das PS5-System-Update 23.01-07.20.00 hat aber noch mehr zu bieten. So wurden diesmal in einigen Bereichen auch die Meldungen und die Benutzerfreundlichkeit verbessert.

PS5 System Update 23.01-07.20.00 – Changelog

Wir haben die Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert.

Wir haben die Meldungen und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen verbessert.

Es kommt nicht allzu selten vor, dass nach der Installation eines PS5-Updates mehr Änderungen sichtbar werden, als es der Changelog zunächst vermuten lässt. Sollte euch etwas auffallen, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen.

So ladet ihr das PS5-Update: Die Aktualisierung der neusten Sony-Konsole ist in der Regel recht simpel. Abhängig von der Voreinstellung und dem Status der PS5 wird die Firmware automatisch im Hintergrund auf die SSD geladen und zur Installation angeboten.

Alternativ können Updates in den Systemeinstellungen manuell angestoßen werden. Navigiert euch dazu durch die Settings und wählt in den Einstellungen der Systemsoftware das entsprechende Update, sofern eine Aktualisierung verfügbar ist. Auf der offiziellen Seite von PlayStation werden weitere Details zu den System-Updates der PS5 bereitgehalten.

Neue PS5-Features liegen schon eine Weile zurück

Hin und wieder veröffentlicht Sony für die PS5 auch größere System-Updates, die neue Features auf die Konsole bringen. Eine solche Aktualisierung wurde nach einer Beta-Phase Anfang Februar 2023 zum Download bereitgestellt.

Zu den Highlights der Firmware gehörten der Sprachchat über Discord, VRR für die 1440p-Auflösung und viele weitere Features, die wir in dieser Meldung umfangreich beschrieben haben. Wenig später folgten kleinere Aktualisierungen, die beispielsweise Verbesserungen am Discord-Chat vornahmen.

Und da wir einmal bei Discord sind: Die Plattform erhielt kürzlich eine neue Funktion, mit der ihr eure Mitspieler ein wenig nerven könnt.

Ebenfalls werden hin und wieder Updates für die DualSense-Controller zur Verfügung gestellt. Seit einiger Zeit ist für die Aktualisierung keine Kabelverbindung mehr erforderlich. Und auch PlayStation VR2 erhielt die ersten Verbesserungen.

Die PS5 kam Ende 2020 auf den Markt und wurde mehr als zwei Jahre lang von einer enormen Lieferknappheit beeinträchtigt. Seit der verbesserten Verfügbarkeit konnten sich die Verkaufszahlen auf einigen Märkten vervielfachen.

